Названы продукты, снижающие риск возрастного ухудшения памяти

Китайские исследователи установили, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов снижает риск возрастного ухудшения памяти и когнитивных способностей. Результаты их масштабного наблюдения опубликованы в научном журнале Food & Function (F&F), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Учёные отмечают, что цельнозерновые крупы и хлеб не только насыщают организм энергией, но и играют ключевую роль в защите мозга от возрастных изменений.
В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек со средним возрастом 64 года. Специалисты из Чунцина и Пекина изучили рацион участников и сопоставили полученные данные с результатами когнитивных тестов, оценивающих память, внимание и скорость мышления.
Люди, которые ежедневно потребляли около 75 граммов цельнозерновых продуктов, на 18% реже сталкивались с лёгкими нарушениями когнитивных функций.
У этой группы были лучшие результаты по тестам на память и внимание, чем у тех, кто ел мало злаков.
Особенно выраженная зависимость наблюдалась между количеством цельнозерновых в рационе и уровнем вербальной памяти и концентрации внимания.
По мнению исследователей, эффект объясняется богатым составом цельнозерновых продуктов. Они содержат:
клетчатку, улучшающую обмен веществ и работу кишечника;
витамины группы B, необходимые для функционирования нервной системы;
магний, способствующий нормальной передаче нервных импульсов;
антиоксиданты, защищающие клетки мозга от разрушения.
Совокупное действие этих веществ помогает поддерживать здоровье сосудов и нейронов, что в итоге способствует сохранению памяти и умственной ясности в пожилом возрасте.
Регулярное включение цельнозерновых продуктов в рацион — простая, но эффективная стратегия профилактики возрастных нарушений памяти. Учёные рекомендуют уделять внимание таким продуктам, как овсянка, гречка, коричневый рис и хлеб из цельнозерновой муки.
Комментарии0 комментарий(ев)