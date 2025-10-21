Названы продукты, снижающие риск возрастного ухудшения памяти

Қазақ тіліне аудару

Китайские исследователи установили, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов снижает риск возрастного ухудшения памяти и когнитивных способностей. Результаты их масштабного наблюдения опубликованы в научном журнале Food & Function (F&F), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest

Учёные отмечают, что цельнозерновые крупы и хлеб не только насыщают организм энергией, но и играют ключевую роль в защите мозга от возрастных изменений.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек со средним возрастом 64 года. Специалисты из Чунцина и Пекина изучили рацион участников и сопоставили полученные данные с результатами когнитивных тестов, оценивающих память, внимание и скорость мышления.

Конкретные результаты

Люди, которые ежедневно потребляли около 75 граммов цельнозерновых продуктов , на 18% реже сталкивались с лёгкими нарушениями когнитивных функций.

У этой группы были лучшие результаты по тестам на память и внимание , чем у тех, кто ел мало злаков.

Особенно выраженная зависимость наблюдалась между количеством цельнозерновых в рационе и уровнем вербальной памяти и концентрации внимания.

Почему это работает

По мнению исследователей, эффект объясняется богатым составом цельнозерновых продуктов. Они содержат:

клетчатку , улучшающую обмен веществ и работу кишечника;

витамины группы B , необходимые для функционирования нервной системы;

магний , способствующий нормальной передаче нервных импульсов;

антиоксиданты, защищающие клетки мозга от разрушения.

Совокупное действие этих веществ помогает поддерживать здоровье сосудов и нейронов, что в итоге способствует сохранению памяти и умственной ясности в пожилом возрасте.

Вывод

Регулярное включение цельнозерновых продуктов в рацион — простая, но эффективная стратегия профилактики возрастных нарушений памяти. Учёные рекомендуют уделять внимание таким продуктам, как овсянка, гречка, коричневый рис и хлеб из цельнозерновой муки.