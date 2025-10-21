Опасная чистота: врачи предупредили об опасности частого мытья рук

После пандемии привычка часто мыть руки прочно вошла в повседневную жизнь. Однако медики предупреждают: избыточное увлечение антисептиками и мылом может нанести организму больше вреда, чем пользы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам врача Веры Сережиной, постоянное использование агрессивных моющих средств разрушает липидный барьер эпидермиса — естественную жировую пленку, защищающую кожу от внешних факторов. Когда этот барьер повреждается, кожа теряет влагу, становится сухой и уязвимой перед микробами и аллергенами.
Пересушенные участки покрываются микротрещинами, через которые легко проникают болезнетворные микроорганизмы. Таким образом, чрезмерная чистоплотность парадоксальным образом повышает риск заражения, а не снижает его.
Антибактериальные средства, особенно на спиртовой основе, при частом применении вызывают раздражение, шелушение и чувство стянутости. Кроме того, бактерии постепенно адаптируются к активным компонентам антисептиков, что делает их менее эффективными.
По наблюдениям дерматологов, чрезмерное использование дезинфицирующих средств может спровоцировать хронические заболевания кожи — например, дерматит или экзему.
Врачи подчеркивают, что важно соблюдать золотую середину. Мыть руки следует в действительно необходимых ситуациях:
перед приемом пищи и приготовлением еды;
после посещения туалета;
после контакта с животными или поверхностями в общественных местах;
по возвращении с улицы.
В остальных случаях достаточно протереть руки влажной салфеткой или просто ополоснуть их водой без агрессивных средств.
Чтобы поддерживать кожу в здоровом состоянии, медики рекомендуют:
использовать мягкое мыло без спирта и ароматизаторов;
после мытья наносить увлажняющий крем;
не применять антисептики без крайней необходимости.
Излишняя стерильность, предупреждают врачи, ослабляет естественные механизмы защиты организма и делает человека более восприимчивым к инфекциям.
