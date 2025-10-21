18+
21.10.2025, 06:32

Опасная чистота: врачи предупредили об опасности частого мытья рук

Новости Мира 0 614

После пандемии привычка часто мыть руки прочно вошла в повседневную жизнь. Однако медики предупреждают: избыточное увлечение антисептиками и мылом может нанести организму больше вреда, чем пользы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: culture.ru

Нарушение естественного барьера кожи

По словам врача Веры Сережиной, постоянное использование агрессивных моющих средств разрушает липидный барьер эпидермиса — естественную жировую пленку, защищающую кожу от внешних факторов. Когда этот барьер повреждается, кожа теряет влагу, становится сухой и уязвимой перед микробами и аллергенами.

Пересушенные участки покрываются микротрещинами, через которые легко проникают болезнетворные микроорганизмы. Таким образом, чрезмерная чистоплотность парадоксальным образом повышает риск заражения, а не снижает его.

Когда антисептики становятся врагами

Антибактериальные средства, особенно на спиртовой основе, при частом применении вызывают раздражение, шелушение и чувство стянутости. Кроме того, бактерии постепенно адаптируются к активным компонентам антисептиков, что делает их менее эффективными.

По наблюдениям дерматологов, чрезмерное использование дезинфицирующих средств может спровоцировать хронические заболевания кожи — например, дерматит или экзему.

Как сохранить баланс между чистотой и здоровьем

Врачи подчеркивают, что важно соблюдать золотую середину. Мыть руки следует в действительно необходимых ситуациях:

  • перед приемом пищи и приготовлением еды;

  • после посещения туалета;

  • после контакта с животными или поверхностями в общественных местах;

  • по возвращении с улицы.

В остальных случаях достаточно протереть руки влажной салфеткой или просто ополоснуть их водой без агрессивных средств.

Совет специалистов

Чтобы поддерживать кожу в здоровом состоянии, медики рекомендуют:

  • использовать мягкое мыло без спирта и ароматизаторов;

  • после мытья наносить увлажняющий крем;

  • не применять антисептики без крайней необходимости.

Излишняя стерильность, предупреждают врачи, ослабляет естественные механизмы защиты организма и делает человека более восприимчивым к инфекциям.

