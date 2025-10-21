Разъяренные болельщики убили водителя команды соперников после матча

Қазақ тіліне аудару

В Италии произошел шокирующий инцидент, в результате которого погиб водитель пассажирского автобуса. Нападение совершили фанаты баскетбольного клуба «Реал Себастиани», которые закидали транспортное средство камнями после матча своей команды, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Alessio De Marco / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападение на дороге

Автобус с болельщиками команды из Пистойи возвращался в Тоскану после воскресного матча. По данным издания Repubblica, инцидент произошел на трассе между городами Риети и Терни.

Группа агрессивно настроенных фанатов, поддерживавших проигравший «Реал Себастиани», напала на автобус. Они начали забрасывать транспорт камнями и кирпичами, один из которых пробил лобовое стекло и смертельно ранил второго водителя.

Уголовное расследование и задержания

Полиция оперативно задержала троих подозреваемых мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Все они помещены под стражу. Следователи выдвинули обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц.

Известно, что двое из задержанных принадлежат к ультраправым фанатским движениям. Эксперты проведут анализ, чтобы определить, кто именно нанес роковой удар, приведший к гибели водителя.

Чудом избежали катастрофы

В момент нападения в автобусе находилось около 45 пассажиров. Один из очевидцев рассказал, что трагедия могла обернуться еще более страшно — автобус удалось удержать на трассе только благодаря тому, что стекло со стороны основного водителя выдержало удары.

Если бы оно разбилось, транспорт мог бы потерять управление, что привело бы к массовым жертвам.

Реакция общества

Инцидент вызвал волну возмущения в итальянском обществе. Пользователи соцсетей требуют ужесточить меры против футбольного и баскетбольного хулиганизма, который в последние годы вновь набирает обороты.

Местные власти выразили соболезнования семье погибшего водителя и пообещали, что виновные понесут максимальное наказание.