Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
21.10.2025, 14:08

Названы продукты, которые помогают сохранить энергию в течение дня

Новости Мира 0 342

Медики Гарвардского университета назвали пять продуктов, которые помогают поддерживать бодрость, концентрацию и стабильный уровень энергии в течение дня. Как сообщает издание Infobae, в этот список вошли тёмный шоколад, бананы, черника, яблоки и перец чили, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: blog.tefal.co.uk
Фото: blog.tefal.co.uk

Тёмный шоколад — источник бодрости и фокусировки

По словам экспертов, тёмный шоколад стоит употреблять в умеренных количествах.
Он содержит:

  • пищевые волокна (клетчатку);

  • флавоноиды;

  • кофеин;

  • теобромин — вещество, поддерживающее когнитивные функции.

Благодаря этому сочетанию шоколад помогает сохранить ясность мышления и стимулирует мозговую активность без резких скачков энергии.

Бананы — природный «энергетик»

Бананы специалисты назвали простым и доступным способом восполнить силы.
Их польза объясняется наличием:

  • натуральных сахаров;

  • сложных углеводов;

  • калия и магния.

Эти вещества помогают организму плавно получать энергию и поддерживают выносливость в течение дня.

Черника и яблоки — для мозга и иммунитета

Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые улучшают кровообращение в мозге и повышают умственную активность.
Яблоки содержат клетчатку и витамин C, стабилизирующие уровень сахара в крови и укрепляющие иммунную систему.

Регулярное употребление этих фруктов помогает дольше сохранять концентрацию и ощущение бодрости.

Перец чили — стимул для обмена веществ

Гарвардские эксперты отметили, что перец чили активизирует обмен веществ и усиливает циркуляцию крови. Благодаря этому организм получает больше кислорода, а человек ощущает прилив энергии и улучшение настроения.

Что пить для поддержания тонуса

Врачи советуют отдавать предпочтение зелёному чаю и обычной воде.
Зелёный чай содержит:

  • умеренное количество кофеина;

  • L-теанин — аминокислоту, улучшающую концентрацию без повышения тревожности;

  • катехины — антиоксиданты, защищающие клетки и снижающие риск хронических заболеваний.

Итог

Комбинация перечисленных продуктов и напитков помогает естественным образом поддерживать энергию, концентрацию и хорошее самочувствие без необходимости прибегать к искусственным стимуляторам.

