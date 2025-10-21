Названы продукты, которые помогают сохранить энергию в течение дня

Медики Гарвардского университета назвали пять продуктов, которые помогают поддерживать бодрость, концентрацию и стабильный уровень энергии в течение дня. Как сообщает издание Infobae, в этот список вошли тёмный шоколад, бананы, черника, яблоки и перец чили, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам экспертов, тёмный шоколад стоит употреблять в умеренных количествах.
Он содержит:
пищевые волокна (клетчатку);
флавоноиды;
кофеин;
теобромин — вещество, поддерживающее когнитивные функции.
Благодаря этому сочетанию шоколад помогает сохранить ясность мышления и стимулирует мозговую активность без резких скачков энергии.
Бананы специалисты назвали простым и доступным способом восполнить силы.
Их польза объясняется наличием:
натуральных сахаров;
сложных углеводов;
калия и магния.
Эти вещества помогают организму плавно получать энергию и поддерживают выносливость в течение дня.
Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые улучшают кровообращение в мозге и повышают умственную активность.
Яблоки содержат клетчатку и витамин C, стабилизирующие уровень сахара в крови и укрепляющие иммунную систему.
Регулярное употребление этих фруктов помогает дольше сохранять концентрацию и ощущение бодрости.
Гарвардские эксперты отметили, что перец чили активизирует обмен веществ и усиливает циркуляцию крови. Благодаря этому организм получает больше кислорода, а человек ощущает прилив энергии и улучшение настроения.
Врачи советуют отдавать предпочтение зелёному чаю и обычной воде.
Зелёный чай содержит:
умеренное количество кофеина;
L-теанин — аминокислоту, улучшающую концентрацию без повышения тревожности;
катехины — антиоксиданты, защищающие клетки и снижающие риск хронических заболеваний.
Комбинация перечисленных продуктов и напитков помогает естественным образом поддерживать энергию, концентрацию и хорошее самочувствие без необходимости прибегать к искусственным стимуляторам.
