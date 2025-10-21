Названы продукты, которые помогают сохранить энергию в течение дня

Қазақ тіліне аудару

Медики Гарвардского университета назвали пять продуктов, которые помогают поддерживать бодрость, концентрацию и стабильный уровень энергии в течение дня. Как сообщает издание Infobae, в этот список вошли тёмный шоколад, бананы, черника, яблоки и перец чили, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: blog.tefal.co.uk

Тёмный шоколад — источник бодрости и фокусировки

По словам экспертов, тёмный шоколад стоит употреблять в умеренных количествах.

Он содержит:

пищевые волокна (клетчатку);

флавоноиды;

кофеин;

теобромин — вещество, поддерживающее когнитивные функции.

Благодаря этому сочетанию шоколад помогает сохранить ясность мышления и стимулирует мозговую активность без резких скачков энергии.

Бананы — природный «энергетик»

Бананы специалисты назвали простым и доступным способом восполнить силы.

Их польза объясняется наличием:

натуральных сахаров;

сложных углеводов;

калия и магния.

Эти вещества помогают организму плавно получать энергию и поддерживают выносливость в течение дня.

Черника и яблоки — для мозга и иммунитета

Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые улучшают кровообращение в мозге и повышают умственную активность.

Яблоки содержат клетчатку и витамин C, стабилизирующие уровень сахара в крови и укрепляющие иммунную систему.

Регулярное употребление этих фруктов помогает дольше сохранять концентрацию и ощущение бодрости.

Перец чили — стимул для обмена веществ

Гарвардские эксперты отметили, что перец чили активизирует обмен веществ и усиливает циркуляцию крови. Благодаря этому организм получает больше кислорода, а человек ощущает прилив энергии и улучшение настроения.

Что пить для поддержания тонуса

Врачи советуют отдавать предпочтение зелёному чаю и обычной воде.

Зелёный чай содержит:

умеренное количество кофеина;

L-теанин — аминокислоту, улучшающую концентрацию без повышения тревожности;

катехины — антиоксиданты, защищающие клетки и снижающие риск хронических заболеваний.

Итог

Комбинация перечисленных продуктов и напитков помогает естественным образом поддерживать энергию, концентрацию и хорошее самочувствие без необходимости прибегать к искусственным стимуляторам.