Вдохновила «Белочка»: Психиатрическая больница подала заявку на регистрацию бренда «Кукух»

Областная специализированная психоневрологическая больница № 1 в Челябинске решила зарегистрировать свой собственный бренд — талисман под названием «Кукух». Заявка на товарный знак уже направлена в Роспатент, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».
Идея создания маскота появилась ещё в июне этого года. Её инициатором стал главный психиатр региона, Михаил Козлов, вдохновлённый опытом коллег из Перми, где символом учреждения стала Белочка.
Первоначально талисман представлял собой кукушку в медицинском халате, однако со временем образ получил развитие. Сейчас каждая «кукушка» символизирует отдельное направление работы больницы, отражая многообразие медицинских услуг и направлений реабилитации пациентов.
Маскот планируется использовать не только как декоративный элемент, но и как интерактивного помощника:
для проведения консультаций;
в программах реабилитации;
в рамках стационарного лечения.
По словам Михаила Козлова, психические расстройства у многих ассоциируются с выражением «кукушка». Талисман «Кукух» призван создать оптимистичную атмосферу и смягчить психологический барьер между пациентами и медиками.
Вместо скучных лекций и пугающих историй пациенты будут общаться с кукушками-помощниками, что поможет развеять распространённые мифы о психиатрическом лечении и сделать процесс восстановления более доступным и дружелюбным.
