Вдохновила «Белочка»: Психиатрическая больница подала заявку на регистрацию бренда «Кукух»

Қазақ тіліне аудару

Областная специализированная психоневрологическая больница № 1 в Челябинске решила зарегистрировать свой собственный бренд — талисман под названием «Кукух» . Заявка на товарный знак уже направлена в Роспатент, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: пресс-служба Областной специализированной психоневрологической больницы № 1

Идея создания маскота появилась ещё в июне этого года. Её инициатором стал главный психиатр региона, Михаил Козлов, вдохновлённый опытом коллег из Перми, где символом учреждения стала Белочка.

Маскот Кукух: больше, чем игрушка

Первоначально талисман представлял собой кукушку в медицинском халате, однако со временем образ получил развитие. Сейчас каждая «кукушка» символизирует отдельное направление работы больницы, отражая многообразие медицинских услуг и направлений реабилитации пациентов.

Маскот планируется использовать не только как декоративный элемент, но и как интерактивного помощника:

для проведения консультаций;

в программах реабилитации;

в рамках стационарного лечения.

Разрушение стереотипов о психиатрии

По словам Михаила Козлова, психические расстройства у многих ассоциируются с выражением «кукушка». Талисман «Кукух» призван создать оптимистичную атмосферу и смягчить психологический барьер между пациентами и медиками.

Вместо скучных лекций и пугающих историй пациенты будут общаться с кукушками-помощниками, что поможет развеять распространённые мифы о психиатрическом лечении и сделать процесс восстановления более доступным и дружелюбным.