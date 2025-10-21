После развода с женой мужчина будет платить кошкам алименты

Қазақ тіліне аудару

Случай из Стамбула вызвал удивление у общественности: мужчина после развода с женой обязался выплачивать алименты на содержание их совместных домашних питомцев — двух кошек. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Причины развода

Брак Бугры и Эзги длился всего два года. По словам источников, между супругами возник серьёзный конфликт, который привел к «фундаментальному распаду брака». Несмотря на развод, мужчина оставил бывшей жене двух кошек, что стало предметом дальнейших юридических разбирательств.

Судебное решение и финансовые обязательства

Чтобы урегулировать имущественные и финансовые вопросы, пара обратилась в Стамбульский семейный суд. В ходе разбирательства супруги согласовали взаимные обязательства:

Компенсация бывшей жене: Бугра выплатит единовременно 550 тыс. турецких лир (более 1 млн рублей).

Алименты на кошек: ежеквартально бывший муж будет переводить 10 тыс. лир (около 20 тыс. рублей) на содержание животных.

Необычный прецедент

Случай в Стамбуле демонстрирует, что в некоторых странах законы могут учитывать интересы домашних питомцев при разводе. Подобные решения подчеркивают, что забота о животных может стать официальной обязанностью бывшего супруга.