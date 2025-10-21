Найден необычный способ удешевить российские автомобили за рубежом

Қазақ тіліне аудару

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ предложил новый подход для увеличения продаж автомобилей за границей. Компания планирует использовать льготное кредитование для иностранных покупателей, что, по мнению руководства, поможет сделать российские машины более доступными на зарубежных рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Автоновости дня".

Фото: кадр YouTube

Льготные кредиты за рубежом как инструмент поддержки экспорта

На заседании комиссии Госсовета РФ президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) прорабатывает механизм распространения льготных автокредитов для покупателей за границей.

«Экспорт автомобилей может быть поддержан через льготное кредитование для конечных покупателей за рубежом. Сейчас мы как раз прорабатываем эту идею с коллегами из РЭЦ», — отметил Соколов.

В качестве примера он привел практику Китая, где автопроизводители предлагают временные льготные ставки, позволяющие клиентам оформлять кредиты на более выгодных условиях. Эти ставки покрываются производителями при поддержке государства.

Сравнение кредитных ставок в СНГ

Максим Соколов подчеркнул разницу в кредитных условиях для российских автомобилей в соседних странах:

В Казахстане и Белоруссии действует льготная ставка 4% для кредитов на автомобили, произведенные внутри страны.

При этом кредиты на российские машины в Белоруссии обходятся уже в 19%.

«Если мы примем аналогичную меру поддержки для покупателей „Лады“ за рубежом, то уверенно перешагнем за 20 тысяч проданных автомобилей и даже больше», — заявил Соколов.

Таможенные барьеры как дополнительная преграда

Глава АвтоВАЗа также обратил внимание на высокие таможенные пошлины в ряде стран, которые ограничивают экспорт:

В Египте пошлины на российские автомобили достигают от 40% до 135%, в то время как машины из стран ЕС ввозятся без пошлин.

Эта проблема требует межправительственных переговоров для снижения тарифов и улучшения конкурентоспособности российских автомобилей на внешних рынках.

Потенциал локального производства

Компания продолжает изучать возможности локального производства автомобилей в Египте и соседних странах. Рассматривается площадка в российской промышленной зоне 50 га в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала, в районе города Айн-Сохна.

По мнению экспертов АвтоВАЗа, создание производства на месте позволит снизить затраты, минимизировать пошлины и повысить доступность российских автомобилей для местных покупателей.