Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
22.10.2025, 20:42

Ночной кошмар на дороге: гибель 20-летнего футболиста потрясла Бразилию (видео)

Новости Мира 0 586

20-летний бразильский футболист Энтони Илэйно погиб в результате нелепой дорожной аварии. Молодой спортсмен, возвращаясь домой с праздника, врезался на мотоцикле в корову, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

Возвращение с вечеринки обернулось трагедией

По данным СМИ, в тот вечер Энтони Илэйно возвращался домой после вечеринки, посвящённой дню рождения его отца. Ночь выдалась тёплой и спокойной, но на одном из участков дороги, проходящей через штат Пиауи, его ожидала смертельная опасность.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antonyylano_05

 

На проезжей части в темноте оказались пять коров, которые свободно переходили дорогу. Камеры зафиксировали, как мотоциклист, двигаясь по трассе, неожиданно сталкивается с одной из животных, стоявших позади стада.

Мгновенный удар и роковые секунды

Футболист, выступавший за клуб «Пиауи», не успел среагировать и увернуться. От сильного удара его отбросило на асфальт. Свидетели происшествия подбежали к пострадавшему, но он уже не подавал признаков жизни.

Животное, по предварительным данным, также получило тяжёлые травмы и в панике пыталось убежать с места инцидента.

Реакция и расследование

Местная полиция подтвердила, что Энтони Илэйно погиб на месте. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии — в том числе, почему животные оказались на трассе и были ли нарушены правила содержания скота.

Футбольное сообщество Бразилии выразило соболезнования семье погибшего спортсмена. Болельщики клуба «Пиауи» отмечают, что Илэйно считался одним из самых перспективных молодых игроков региона и только начинал строить свою карьеру в профессиональном футболе.

