18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 15:34

Пенсионер живет в машине, потому что у него нет денег, чтобы платить аренду

Новости Мира 0 666

76-летний житель Канады Дэвид Тернер уже более года живет в собственном автомобиле. Причиной такого положения стали долги и стремительный рост стоимости аренды жилья, сообщает Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: CTV
Фото: CTV

В салоне внедорожника пожилой мужчина хранит все, что у него осталось: несколько сумок с одеждой, посуду и личные вещи. Машина стала для него и домом, и складом, и убежищем.

Одиночество и безысходность

По словам Тернера, самое тяжелое в его положении — это не бытовые неудобства, а чувство полного одиночества.

«Стоимость всего просто сумасшедшая. Пожилые люди испытывают трудности из-за высокой аренды и нехватки доступного жилья», — говорит он.

Мужчина признается, что раньше никогда не думал, что может оказаться без крыши над головой. Однако рост цен на жилье в Канаде превратил даже небольшие квартиры в роскошь, недоступную для пенсионеров с ограниченным доходом.

Системная проблема: нехватка жилья для пожилых

Официальные отчеты подтверждают слова Тернера. Власти провинции Остров Принца Эдуарда признают, что регион столкнулся с быстрым старением населения и серьезным дефицитом жилья, особенно для пенсионеров.

Предложение на рынке недвижимости не успевает за рекордным приростом населения, а строительство новых доступных квартир не покрывает растущий спрос.

Пенсия не спасает, а в дома престарелых не пускают

Доход Тернера оказывается недостаточным для аренды квартиры, но при этом превышает установленный лимит для получения места в доме престарелых.

Таким образом, мужчина оказался в своеобразной «ловушке» — без права на социальную помощь, но и без возможности самостоятельно оплачивать жилье.

Приюты как временное решение

Иногда Тернер ночует в приютах, но называет их «угнетающими местами», где легко лишиться личных вещей. Из-за этого он предпочитает оставаться в машине, несмотря на холод и дискомфорт.

Надежда на перемены

Несмотря на трудности, пенсионер не опускает руки. Он надеется выплатить долги и снова найти дом, где сможет жить достойно.

«Я просто хочу место, где смогу спокойно спать и чувствовать себя в безопасности», — говорит Тернер.

История канадского пенсионера стала отражением более широкой проблемы — стремительного роста стоимости жизни и аренды, из-за чего все больше пожилых людей оказываются на грани бедности.

1
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь