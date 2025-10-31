Пенсионер живет в машине, потому что у него нет денег, чтобы платить аренду

76-летний житель Канады Дэвид Тернер уже более года живет в собственном автомобиле. Причиной такого положения стали долги и стремительный рост стоимости аренды жилья, сообщает Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: CTV

В салоне внедорожника пожилой мужчина хранит все, что у него осталось: несколько сумок с одеждой, посуду и личные вещи. Машина стала для него и домом, и складом, и убежищем.

Одиночество и безысходность

По словам Тернера, самое тяжелое в его положении — это не бытовые неудобства, а чувство полного одиночества.

«Стоимость всего просто сумасшедшая. Пожилые люди испытывают трудности из-за высокой аренды и нехватки доступного жилья», — говорит он.

Мужчина признается, что раньше никогда не думал, что может оказаться без крыши над головой. Однако рост цен на жилье в Канаде превратил даже небольшие квартиры в роскошь, недоступную для пенсионеров с ограниченным доходом.

Системная проблема: нехватка жилья для пожилых

Официальные отчеты подтверждают слова Тернера. Власти провинции Остров Принца Эдуарда признают, что регион столкнулся с быстрым старением населения и серьезным дефицитом жилья, особенно для пенсионеров.

Предложение на рынке недвижимости не успевает за рекордным приростом населения, а строительство новых доступных квартир не покрывает растущий спрос.

Пенсия не спасает, а в дома престарелых не пускают

Доход Тернера оказывается недостаточным для аренды квартиры, но при этом превышает установленный лимит для получения места в доме престарелых.

Таким образом, мужчина оказался в своеобразной «ловушке» — без права на социальную помощь, но и без возможности самостоятельно оплачивать жилье.

Приюты как временное решение

Иногда Тернер ночует в приютах, но называет их «угнетающими местами», где легко лишиться личных вещей. Из-за этого он предпочитает оставаться в машине, несмотря на холод и дискомфорт.

Надежда на перемены

Несмотря на трудности, пенсионер не опускает руки. Он надеется выплатить долги и снова найти дом, где сможет жить достойно.

«Я просто хочу место, где смогу спокойно спать и чувствовать себя в безопасности», — говорит Тернер.

История канадского пенсионера стала отражением более широкой проблемы — стремительного роста стоимости жизни и аренды, из-за чего все больше пожилых людей оказываются на грани бедности.