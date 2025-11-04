«Состояние ужасное»: сына Плющенко увезли на скорой после шоу в Санкт-Петербурге

12-летний фигурист Александр Плющенко был экстренно госпитализирован после выступления в шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Sport24 , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Высокая температура и плохое самочувствие

По словам отца спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сын выступал на льду с температурой 39 градусов, поскольку заменить его на шоу было некому.

«У Санька всю ночь держалась температура, сбивали ее, его тошнило, состояние было ужасное. Думали — все, но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось выступать в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: „А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!“», — поделился Плющенко.

Шоу в день рождения отца

3 ноября, в день своего рождения, Евгений Плющенко представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». Александр принимал участие в представлении, несмотря на недомогание.

Успехи Плющенко-младшего на соревнованиях

В октябре Александр одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске, набрав 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были его первые старты в новом сезоне.

В академии фигурного катания подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкурентов, он показал личный рекорд.