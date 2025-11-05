18+
05.11.2025, 06:15

Умер Юрий Николаев

Новости Мира

Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека, и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. В декабре ему должно было исполниться 77 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Галина Кмит

Министерство иностранных дел России официально выразило соболезнования родным и близким телеведущего и актера Юрия Николаева, скончавшегося на 77-м году жизни.

Народный артист РФ и артист балета Николай Цискаридзе ранее сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет.

В сообщении МИД в Telegram-канале отмечается:

"С прискорбием узнали о кончине легендарного ведущего Юрия Александровича Николаева. Выражаем соболезнования родным и близким."

Юбилей работы в эфире и признание коллег

Министерство также подчеркнуло, что 1 ноября ведущий отмечал 50-летие своей работы на телевидении. К этой дате был приурочен специальный выпуск программы "Сегодня вечером", в котором принял участие и глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью Лавров рассказал о личном знакомстве с Николаевым и отметил, что его передачи всегда помогали сохранять в стране дух добра, который необходим в любой политической ситуации.

Биография Юрия Николаева

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители были ветеранами Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (ныне Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС, где через пять лет получил профессию актера театра и кино.

С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он стал широко известен благодаря таким передачам, как:

  • "Утренняя почта"

  • "Утренняя звезда"

  • "Достояние республики"

  • "В наше время"

  • "Честное слово"

В 1998 году Юрию Николаеву было присвоено звание народного артиста России.

