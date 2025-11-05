Сладкий яд в стакане: как бабл-ти может блокировать кишечник

Популярный среди молодежи напиток с тапиоковыми шариками — бабл-ти — может таить в себе серьезные риски для здоровья. Хирург Скандинавского центра Здоровья Дмитрий Монахов рассказал «Газете.Ru», к каким последствиям может привести чрезмерное увлечение этим десертом, сообщает Lada.kz.
По словам врача, основа шариков — крахмал — при охлаждении становится вязкой и плохо переваривается.
При употреблении большого количества напитка шарики не успевают полностью размягчиться.
Они слипаются, образуя плотный комок, напоминающий густой цемент.
Такой сгусток может застрять в тонкой кишке, нарушая её проходимость и продолжая впитывать жидкость.
В результате повышается давление на стенки кишечника, развивается непроходимость.
Добавление льда и холодного молока делает смесь еще гуще:
Крахмал при низкой температуре хуже расщепляется ферментами.
Молочная основа усиливает вязкость напитка.
Шарики быстрее склеиваются, формируя плотную массу, которую кишечник не может продвинуть.
Эксперт предупреждает: особенно опасно пить бабл-ти залпом или на голодный желудок — слизистая кишечника не готова к такой нагрузке, движение пищи замедляется.
На ранних стадиях после употребления напитка появляются:
Вздутие живота
Тошнота
Ощущение тяжести
Позже могут присоединиться:
Боли в животе
Рвота
Прекращение стула
Если комок полностью перекрывает кишечник, возможны:
Усиленное вздутие
Повышение температуры
Воспаление брюшины и интоксикация организма при затяжном течении
На ранних стадиях врачи могут устранить сгусток эндоскопически — без разреза, дробя его внутри кишечника.
Если процесс зашел слишком далеко:
Проводится операция с удалением участка кишечника.
Несвоевременное вмешательство может привести к перитониту.
Чем раньше обращение к врачу, тем выше шанс обойтись без полостной хирургии и сохранить ткани.
Особенно часто осложнения встречаются у подростков:
Их кишечник чувствителен к избытку крахмала.
Несмотря на растительное происхождение, тапиока практически не содержит клетчатки и не стимулирует перистальтику, поэтому легко вызывает застой.
Монахов советует:
Безопасная порция — 200–300 мл с небольшим количеством шариков.
Не пить напиток ежедневно, особенно на голодный желудок или в жару.
Лучше выбирать теплые варианты без льда и с растительным молоком.
После употребления полезно выпить воду — она разбавляет крахмал и облегчает его выведение.
При первых симптомах — болях, вздутии или тошноте — необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить кишечную непроходимость.
Комментарии0 комментарий(ев)