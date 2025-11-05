18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 09:48

Сладкий яд в стакане: как бабл-ти может блокировать кишечник

Новости Мира 0 682

Популярный среди молодежи напиток с тапиоковыми шариками — бабл-ти — может таить в себе серьезные риски для здоровья. Хирург Скандинавского центра Здоровья Дмитрий Монахов рассказал «Газете.Ru», к каким последствиям может привести чрезмерное увлечение этим десертом, сообщает Lada.kz. 

Фото: karyselidey.ru
Фото: karyselidey.ru

Как тапиока превращается в угрозу для кишечника

По словам врача, основа шариков — крахмал — при охлаждении становится вязкой и плохо переваривается.

  • При употреблении большого количества напитка шарики не успевают полностью размягчиться.

  • Они слипаются, образуя плотный комок, напоминающий густой цемент.

  • Такой сгусток может застрять в тонкой кишке, нарушая её проходимость и продолжая впитывать жидкость.

В результате повышается давление на стенки кишечника, развивается непроходимость.

Роль температуры и ингредиентов

Добавление льда и холодного молока делает смесь еще гуще:

  • Крахмал при низкой температуре хуже расщепляется ферментами.

  • Молочная основа усиливает вязкость напитка.

  • Шарики быстрее склеиваются, формируя плотную массу, которую кишечник не может продвинуть.

Эксперт предупреждает: особенно опасно пить бабл-ти залпом или на голодный желудок — слизистая кишечника не готова к такой нагрузке, движение пищи замедляется.

Симптомы кишечной непроходимости

На ранних стадиях после употребления напитка появляются:

  • Вздутие живота

  • Тошнота

  • Ощущение тяжести

Позже могут присоединиться:

  • Боли в животе

  • Рвота

  • Прекращение стула

Если комок полностью перекрывает кишечник, возможны:

  • Усиленное вздутие

  • Повышение температуры

  • Воспаление брюшины и интоксикация организма при затяжном течении

Методы лечения и важность своевременной помощи

На ранних стадиях врачи могут устранить сгусток эндоскопически — без разреза, дробя его внутри кишечника.

Если процесс зашел слишком далеко:

  • Проводится операция с удалением участка кишечника.

  • Несвоевременное вмешательство может привести к перитониту.

Чем раньше обращение к врачу, тем выше шанс обойтись без полостной хирургии и сохранить ткани.

Кто находится в зоне риска

Особенно часто осложнения встречаются у подростков:

  • Их кишечник чувствителен к избытку крахмала.

  • Несмотря на растительное происхождение, тапиока практически не содержит клетчатки и не стимулирует перистальтику, поэтому легко вызывает застой.

Рекомендации по безопасному употреблению

Монахов советует:

  • Безопасная порция — 200–300 мл с небольшим количеством шариков.

  • Не пить напиток ежедневно, особенно на голодный желудок или в жару.

  • Лучше выбирать теплые варианты без льда и с растительным молоком.

  • После употребления полезно выпить воду — она разбавляет крахмал и облегчает его выведение.

При первых симптомах — болях, вздутии или тошноте — необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить кишечную непроходимость.

