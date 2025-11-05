18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 13:03

Илон Маск предрек исчезновение смартфонов уже через пять лет: что заменит привычные устройства

Новости Мира 0 984

По словам Илона Маска, уже через пять лет привычные смартфоны полностью исчезнут с рынка. Основатель Tesla и SpaceX уверен, что нынешние устройства на основе операционных систем станут музейными экспонатами, уступив место принципиально новой технике, тесно интегрированной с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Об этом предприниматель заявил в своих социальных сетях, отметив, что будущее — за технологиями, соединяющими человеческий мозг и ИИ без привычных интерфейсов и приложений.

Телефон будущего — узел связи между человеком и ИИ

Маск описал концепцию гаджета нового поколения:

  • устройство не будет иметь привычной операционной системы;

  • исчезнет необходимость в установке приложений;

  • экран и радиомодули останутся лишь для связи и отображения информации;

  • основная обработка данных будет происходить с помощью искусственного интеллекта.

По словам миллиардера, телефон будущего станет своеобразным узлом, соединяющим человеческое сознание с ИИ, где серверная нейросеть взаимодействует с персональным искусственным интеллектом пользователя.

Интуитивное взаимодействие и предугадывание желаний

Маск заверил, что новое поколение устройств позволит общаться с ИИ на интуитивном уровне. Технология будет способна понимать владельца без необходимости команд или ручного ввода. Более того, искусственный интеллект сможет предугадывать желания и потребности человека, становясь его полноценным цифровым помощником.

Не только Маск: над новым гаджетом работают и другие

Прогноз Маска не выглядит фантастикой — над аналогичными разработками уже трудятся лидеры мировой IT-индустрии. Совсем недавно о создании «умного телефона будущего» сообщили глава OpenAI Сэм Альтман и легендарный дизайнер Apple Джонни Айв.

Их совместный проект, по слухам, также направлен на то, чтобы заменить смартфон устройством, способным «чувствовать» пользователя и взаимодействовать с ним через искусственный интеллект.

Эпоха после смартфонов

Если прогнозы Маска сбудутся, человечество вскоре окажется на пороге новой технологической эры — эпохи, где человек и машина будут связаны напрямую, а гаджеты станут лишь мостом между сознанием и цифровым разумом.

4
5
1
