Лепс о своем элитном райдере: «Господи, это даже я не выдержу!»

Певец Григорий Лепс прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о требованиях в его концертном райдере. Видео с реакцией артиста опубликовал Telegram-канал «Свита короля», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

На вопрос о том, действительно ли в его райдере указано 4 литра алкоголя, Лепс с юмором ответил:

«Господи, это даже я не выдержу!»

Артист высмеял «элитный» виски

Помимо этого, певец иронично отнесся к тому, что журналисты назвали шотландский виски Chivas Regal элитным:

«Да-а-а, Chivas Regal стал элитным виски… Это очень серьезно», — отметил Лепс.

Что на самом деле входит в райдер

Лепс рассказал, что его концертный райдер включает:

две бутылки сухого вина;

сырную и рыбную нарезки;

воду и чай.

При этом артист уточнил, что икра в перечне требований отсутствует, опровергая распространенные мифы о «роскошных» гастрольных привычках.

Скандал на концерте во Владивостоке

Ранее зрители одного из концертов Лепса во Владивостоке пожаловались на поведение певца на сцене. По словам очевидцев, артист шатался, вел себя неадекватно и использовал нецензурную лексику.

После жалоб зрителей глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин предложил внести Лепса в черный список.