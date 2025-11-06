Лепс о своем элитном райдере: «Господи, это даже я не выдержу!»

Певец Григорий Лепс прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о требованиях в его концертном райдере. Видео с реакцией артиста опубликовал Telegram-канал «Свита короля», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
На вопрос о том, действительно ли в его райдере указано 4 литра алкоголя, Лепс с юмором ответил:
«Господи, это даже я не выдержу!»
Помимо этого, певец иронично отнесся к тому, что журналисты назвали шотландский виски Chivas Regal элитным:
«Да-а-а, Chivas Regal стал элитным виски… Это очень серьезно», — отметил Лепс.
Лепс рассказал, что его концертный райдер включает:
две бутылки сухого вина;
сырную и рыбную нарезки;
воду и чай.
При этом артист уточнил, что икра в перечне требований отсутствует, опровергая распространенные мифы о «роскошных» гастрольных привычках.
Ранее зрители одного из концертов Лепса во Владивостоке пожаловались на поведение певца на сцене. По словам очевидцев, артист шатался, вел себя неадекватно и использовал нецензурную лексику.
После жалоб зрителей глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин предложил внести Лепса в черный список.
