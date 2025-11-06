18+
06.11.2025, 13:53

Россиянин выиграл в лотерею 25 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Новости Мира 0 704

Житель Карелии, Владислав Левоев, стал обладателем суперприза в лотерее на сумму более 25 миллионов рублей. Он выиграл, не угадав ни одного числа, что поразило не только его, но и организаторов игры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom
Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Как произошёл выигрыш?

По словам Левоева, его участие в лотерее стало случайным. После ссоры с женой он решил приобрести билет, не ожидая, что его случайный выбор приведет к столь невероятному результату. «Не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в мобильное приложение и купил билет», — делится счастливчик.

В лотерее требовалось угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Владислав, как оказалось, выбрал числа случайным образом и, не угадав ни одного, выиграл суперприз. Организаторы игры подтвердили, что именно такая случайность принесла ему удачу.

Реакция на выигрыш и семейное примирение

Поначалу Левоев даже не поверил в свою удачу. Он подумал, что новость о его выигрыше могла быть рекламной акцией, и лишь после того, как проверил информацию, осознал масштаб своей победы.

«Жене прислал скриншот экрана с суммой. Она удивилась и не поверила, думая, что я ее обманываю», — рассказывает Владислав.

Тем не менее, новость о выигрыше стала поводом для примирения супругов, и пара сразу же помирилась.

Чем счастливчик планирует распорядиться выигрышем?

Владислав работает дорожным строителем и недавно стал отцом, у него родилась дочь. Основную часть выигрыша он планирует потратить на покупку дома и машины. Оставшуюся сумму он хочет передать своим близким.

Лотерейная удача и ее последствия

Этот случай подчеркивает, как неожиданно могут измениться жизни людей, даже если они не ждут больших перемен. Для Левоева эта победа не только принесла деньги, но и наладила отношения в семье, став настоящим знаковым событием.

