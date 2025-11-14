18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.11.2025, 10:20

В ДНК Гитлера выявили генетическую склонность к шизофрении

Новости Мира 0 383

Учёные из Орхусского университета (Дания) выявили у Адольфа Гитлера повышенную генетическую предрасположенность к четырём психическим расстройствам: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм, биполярное расстройство и шизофрения. Об этом сообщает Daily Mail, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dpa/Global Look Press
Фото: dpa/Global Look Press

Источник образцов ДНК: диван из бункера

Для анализа исследователи использовали образцы крови, сохранившиеся на фрагменте обивки дивана из бункера Гитлера. Ткань была взята американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства диктатора в 1945 году. Ученые провели секвенирование генома, оценивая все три миллиарда генетических инструкций, содержащихся в крови.

Генетическая предрасположенность к психическим расстройствам

Специалисты отмечают:

  • СДВГ у Гитлера встречался чаще среднего уровня.

  • Он находился в 1% людей с высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении.

  • Эти состояния, как подчёркивают учёные, передаются по наследству.

Шизофрения, в частности, сопровождается нарушениями восприятия реальности, мышления и эмоциональной сферы. Типичные проявления расстройства включают:

  • внезапные и необоснованные изменения настроения,

  • подозрительность и бредовые идеи,

  • галлюцинации и апатию,

  • трудности с формулировкой мыслей и принятием решений.

«Криминальная аутистическая психопатия»?

Профессор психиатрии Майкл Фицджеральд из Тринити-колледжа в Дублине назвал комбинацию этих расстройств у Гитлера крайне редкой и предложил для описания термин «криминальная аутистическая психопатия». По его словам, подобная комбинация встречается крайне редко — возможно, один на миллион или даже один на миллиард.

Наследственность психических расстройств

Учёные также обратили внимание на семейные факторы. Троюродная сестра Гитлера, Алоизия Вейт, провела несколько лет в психиатрической клинике в Вене. У неё наблюдались галлюцинации и бредовое поведение, из-за чего её часто приковывали к кровати. Это, по мнению исследователей, подтверждает наследственный характер генетической предрасположенности Гитлера к психическим заболеваниям.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь