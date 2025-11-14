В ДНК Гитлера выявили генетическую склонность к шизофрении

Учёные из Орхусского университета (Дания) выявили у Адольфа Гитлера повышенную генетическую предрасположенность к четырём психическим расстройствам: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм, биполярное расстройство и шизофрения. Об этом сообщает Daily Mail , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dpa/Global Look Press

Источник образцов ДНК: диван из бункера

Для анализа исследователи использовали образцы крови, сохранившиеся на фрагменте обивки дивана из бункера Гитлера. Ткань была взята американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства диктатора в 1945 году. Ученые провели секвенирование генома, оценивая все три миллиарда генетических инструкций, содержащихся в крови.

Генетическая предрасположенность к психическим расстройствам

Специалисты отмечают:

СДВГ у Гитлера встречался чаще среднего уровня.

Он находился в 1% людей с высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении .

Эти состояния, как подчёркивают учёные, передаются по наследству.

Шизофрения, в частности, сопровождается нарушениями восприятия реальности, мышления и эмоциональной сферы. Типичные проявления расстройства включают:

внезапные и необоснованные изменения настроения,

подозрительность и бредовые идеи,

галлюцинации и апатию,

трудности с формулировкой мыслей и принятием решений.

«Криминальная аутистическая психопатия»?

Профессор психиатрии Майкл Фицджеральд из Тринити-колледжа в Дублине назвал комбинацию этих расстройств у Гитлера крайне редкой и предложил для описания термин «криминальная аутистическая психопатия». По его словам, подобная комбинация встречается крайне редко — возможно, один на миллион или даже один на миллиард.

Наследственность психических расстройств

Учёные также обратили внимание на семейные факторы. Троюродная сестра Гитлера, Алоизия Вейт, провела несколько лет в психиатрической клинике в Вене. У неё наблюдались галлюцинации и бредовое поведение, из-за чего её часто приковывали к кровати. Это, по мнению исследователей, подтверждает наследственный характер генетической предрасположенности Гитлера к психическим заболеваниям.