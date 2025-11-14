В ДНК Гитлера выявили генетическую склонность к шизофрении

Учёные из Орхусского университета (Дания) выявили у Адольфа Гитлера повышенную генетическую предрасположенность к четырём психическим расстройствам: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм, биполярное расстройство и шизофрения. Об этом сообщает Daily Mail, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Для анализа исследователи использовали образцы крови, сохранившиеся на фрагменте обивки дивана из бункера Гитлера. Ткань была взята американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства диктатора в 1945 году. Ученые провели секвенирование генома, оценивая все три миллиарда генетических инструкций, содержащихся в крови.
Специалисты отмечают:
СДВГ у Гитлера встречался чаще среднего уровня.
Он находился в 1% людей с высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении.
Эти состояния, как подчёркивают учёные, передаются по наследству.
Шизофрения, в частности, сопровождается нарушениями восприятия реальности, мышления и эмоциональной сферы. Типичные проявления расстройства включают:
внезапные и необоснованные изменения настроения,
подозрительность и бредовые идеи,
галлюцинации и апатию,
трудности с формулировкой мыслей и принятием решений.
Профессор психиатрии Майкл Фицджеральд из Тринити-колледжа в Дублине назвал комбинацию этих расстройств у Гитлера крайне редкой и предложил для описания термин «криминальная аутистическая психопатия». По его словам, подобная комбинация встречается крайне редко — возможно, один на миллион или даже один на миллиард.
Учёные также обратили внимание на семейные факторы. Троюродная сестра Гитлера, Алоизия Вейт, провела несколько лет в психиатрической клинике в Вене. У неё наблюдались галлюцинации и бредовое поведение, из-за чего её часто приковывали к кровати. Это, по мнению исследователей, подтверждает наследственный характер генетической предрасположенности Гитлера к психическим заболеваниям.
Комментарии0 комментарий(ев)