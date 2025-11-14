Полина Гагарина поселилась с бойфрендом и «шаманом-целителем» в элитном особняке

Певица Полина Гагарина начала жить вместе со своим возлюбленным Стасом Миковым, танцором из Йошкар-Олы, о романе с которым стало известно еще в 2023 году. Как передают источники kp.ru , пара обосновалась в премиальном жилом комплексе «Риверсайд» на Новой Риге, где у артистки имеется просторный особняк площадью почти 1000 кв. м, сообщает Lada.kz.

Совместная жизнь в роскошном комплексе под Москвой

Дом стоимостью около 488 миллионов рублей включает три полноценных уровня:

цокольный этаж с прачечной и спа-зоной;

первый этаж с гостиной, кабинетом, кухней и столовой с панорамными окнами;

второй этаж с личными комнатами певицы, детскими и гостевыми спальнями.

На территории участка также располагаются детская площадка и традиционная русская баня.

История романа и неудачные догадки прессы

По данным СМИ, отношения Гагариной и Микова начались после того, как Стас уже несколько лет работал в ее танцевальном коллективе. В тот период он состоял в браке с танцовщицей Оксаной Стратулат, которая была близко знакома с Полиной.

Несмотря на слухи 2025 года о возможном романе певицы с ее концертным директором Сергеем Сметаниным, окружение артистки уверяет: сердце Гагариной по-прежнему принадлежит Микову.

Новая роль Стаса Микова: от танцора к «шаману-целителю»

Сообщается, что после начала отношений с певицей Стас расширил сферу деятельности и стал позиционировать себя как шаман-целитель. В сети он публикует подкасты о психотерапии, здоровье и духовных практиках.

При этом Миков продолжает выступать и работать в команде Гагариной. Друзья артистки отмечают, что он ведет себя скромно: