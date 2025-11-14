18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.11.2025, 11:57

Полина Гагарина поселилась с бойфрендом и «шаманом-целителем» в элитном особняке

Новости Мира 0 437

Певица Полина Гагарина начала жить вместе со своим возлюбленным Стасом Миковым, танцором из Йошкар-Олы, о романе с которым стало известно еще в 2023 году. Как передают источники kp.ru, пара обосновалась в премиальном жилом комплексе «Риверсайд» на Новой Риге, где у артистки имеется просторный особняк площадью почти 1000 кв. м, сообщает Lada.kz. 

Фото: Личная страница Полины Гагариной в соцсети Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27742.3/5168844/
Фото: Личная страница Полины Гагариной в соцсети Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27742.3/5168844/

Совместная жизнь в роскошном комплексе под Москвой

Дом стоимостью около 488 миллионов рублей включает три полноценных уровня:

  • цокольный этаж с прачечной и спа-зоной;

  • первый этаж с гостиной, кабинетом, кухней и столовой с панорамными окнами;

  • второй этаж с личными комнатами певицы, детскими и гостевыми спальнями.

На территории участка также располагаются детская площадка и традиционная русская баня.

История романа и неудачные догадки прессы

По данным СМИ, отношения Гагариной и Микова начались после того, как Стас уже несколько лет работал в ее танцевальном коллективе. В тот период он состоял в браке с танцовщицей Оксаной Стратулат, которая была близко знакома с Полиной.

Несмотря на слухи 2025 года о возможном романе певицы с ее концертным директором Сергеем Сметаниным, окружение артистки уверяет: сердце Гагариной по-прежнему принадлежит Микову.

Новая роль Стаса Микова: от танцора к «шаману-целителю»

Сообщается, что после начала отношений с певицей Стас расширил сферу деятельности и стал позиционировать себя как шаман-целитель. В сети он публикует подкасты о психотерапии, здоровье и духовных практиках.

При этом Миков продолжает выступать и работать в команде Гагариной. Друзья артистки отмечают, что он ведет себя скромно:

  • приезжает на съемки вместе с другими участниками коллектива;

  • не предъявляет особых требований;

  • не стремится выделяться благодаря статусу пары.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь