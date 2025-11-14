Игорь Крутой о своей разъехавшейся семье: «У меня всё запутано»

Композитор и продюсер Игорь Крутой откровенно рассказал о своей личной жизни и непростой семейной ситуации. В недавнем интервью корреспонденту Teleprogramma.org музыкант признался, что уже длительное время живёт в разлуке с супругой и детьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @igorkrutoy65

Жизнь на расстоянии: где сейчас семья Крутого

Игорь Крутой отметил, что с женой Ольгой они давно проживают в разных странах.

«Мы с моей женой живём в разных государствах. У меня всё запутано. Сыновья — в Москве, дочери — в США», — поделился он.

Музыкант уточнил, что супруга давно переехала в Соединённые Штаты. Старшая дочь Виктория уже получила образование и построила карьеру, а младшая, Александра, в настоящее время учится в Майами.

Сыновья от разных браков: Николай и Яков

У Игоря Крутого есть сын от первого брака с Еленой Бутома — Николай, родившийся в 1981 году. Сегодня он успешный финансист и владелец собственной строительной компании.

Позже стало известно о ещё одном сыне композитора — Якове Мирошникове, который появился на свет в 1991 году. Его мать, Ирина, долго скрывала факт отцовства. Яков начинал с занятий боксом, а затем выбрал профессию юриста.

Семейное наследие: внуки Крутого

У музыканта уже четверо внуков, что делает его жизнь насыщенной даже на расстоянии. Несмотря на физическую разлуку с семьёй, Крутой продолжает поддерживать связь с близкими и следит за их жизнью и карьерой.