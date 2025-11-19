18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 19:42

Врач объяснил, как действовать при высоком давлении до приезда скорой

Новости Мира

Артериальная гипертензия, или высокое давление, является одним из самых распространенных заболеваний. Без своевременного контроля оно может приводить к серьёзным осложнениям — от инсульта и инфаркта до отёка лёгких. Кардиолог «СМ-Клиника» Маргарита Шатунова рассказала, как помочь себе или близкому человеку при резком повышении давления до приезда скорой помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: conlagentenoticias.com
Фото: conlagentenoticias.com

Гипертонический криз: когда нужна неотложная помощь

По словам врача, наиболее опасным состоянием при высоком давлении является гипертонический криз. Он проявляется резким скачком артериального давления и может сопровождаться:

  • Болью в груди

  • Выраженной одышкой

  • Головными болями и головокружением

  • Тошнотой и рвотой

  • Мельканием «мушек» перед глазами

  • Нарушением речи

Это состояние является жизнеугрожающим и требует немедленного вызова скорой медицинской помощи.

Высокое давление без симптомов тоже опасно

Иногда давление поднимается до высоких цифр без явных симптомов. Но игнорировать его нельзя: даже бессимптомная гипертензия требует контроля и правильных действий.

Первые действия до приезда скорой

Врач рекомендует следующие меры:

  1. Вызвать скорую при появлении симптомов гипертонического криза.

  2. Обеспечить покой: физический и эмоциональный.

  3. Проветрить помещение, обеспечить приток свежего воздуха.

  4. Горизонтальное положение: уложить человека на ровную поверхность с приподнятым изголовьем.

  5. Измерить давление и пульс — современные электронные тонометры позволяют это сделать быстро.

Препараты экстренной помощи

Если давление достигает 140–160/80 мм рт. ст., допустимо использовать препараты экстренной помощи:

  • Каптоприл 25 мг (под язык, однократно)

  • Моксонидин 0,2 мг (под язык, однократно)

Через 20 минут рекомендуется повторно измерить давление. Важно снижать его не более чем на 25% от исходных цифр в течение 2 часов, чтобы не вызвать чрезмерное падение давления.

Почему врачи предпочитают моксонидин

Моксонидин действует центрально, плавно снижая как систолическое, так и диастолическое давление. Препарат:

  • Эффективен в течение 1 часа

  • Действует от 2,5 до 5 часов

  • Дополнительно защищает сосуды головного мозга

Действия при приезде скорой помощи

При встрече с бригадой скорой необходимо:

  • Сообщить о всех симптомах

  • Предоставить максимально зарегистрированные показатели давления

  • Назвать принятые лекарства

Дальнейшие шаги после кризиса

  • Регулярные повышения давления на фоне терапии — повод скорректировать лечение у терапевта или кардиолога.

  • Первичное повышение давления — важно вести дневник домашних измерений и обратиться к кардиологу для постановки диагноза и назначения терапии.

