Врач объяснил, как действовать при высоком давлении до приезда скорой

Артериальная гипертензия, или высокое давление, является одним из самых распространенных заболеваний. Без своевременного контроля оно может приводить к серьёзным осложнениям — от инсульта и инфаркта до отёка лёгких. Кардиолог «СМ-Клиника» Маргарита Шатунова рассказала, как помочь себе или близкому человеку при резком повышении давления до приезда скорой помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам врача, наиболее опасным состоянием при высоком давлении является гипертонический криз. Он проявляется резким скачком артериального давления и может сопровождаться:
Болью в груди
Выраженной одышкой
Головными болями и головокружением
Тошнотой и рвотой
Мельканием «мушек» перед глазами
Нарушением речи
Это состояние является жизнеугрожающим и требует немедленного вызова скорой медицинской помощи.
Иногда давление поднимается до высоких цифр без явных симптомов. Но игнорировать его нельзя: даже бессимптомная гипертензия требует контроля и правильных действий.
Врач рекомендует следующие меры:
Вызвать скорую при появлении симптомов гипертонического криза.
Обеспечить покой: физический и эмоциональный.
Проветрить помещение, обеспечить приток свежего воздуха.
Горизонтальное положение: уложить человека на ровную поверхность с приподнятым изголовьем.
Измерить давление и пульс — современные электронные тонометры позволяют это сделать быстро.
Если давление достигает 140–160/80 мм рт. ст., допустимо использовать препараты экстренной помощи:
Каптоприл 25 мг (под язык, однократно)
Моксонидин 0,2 мг (под язык, однократно)
Через 20 минут рекомендуется повторно измерить давление. Важно снижать его не более чем на 25% от исходных цифр в течение 2 часов, чтобы не вызвать чрезмерное падение давления.
Моксонидин действует центрально, плавно снижая как систолическое, так и диастолическое давление. Препарат:
Эффективен в течение 1 часа
Действует от 2,5 до 5 часов
Дополнительно защищает сосуды головного мозга
При встрече с бригадой скорой необходимо:
Сообщить о всех симптомах
Предоставить максимально зарегистрированные показатели давления
Назвать принятые лекарства
Регулярные повышения давления на фоне терапии — повод скорректировать лечение у терапевта или кардиолога.
Первичное повышение давления — важно вести дневник домашних измерений и обратиться к кардиологу для постановки диагноза и назначения терапии.
