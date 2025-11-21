Маск: деньги больше не будут управлять людьми

Илон Маск поделился своим видением будущего, в котором работа станет необязательной, а деньги постепенно утратят значение благодаря развитию искусственного интеллекта и робототехники. Труд, по мнению бизнесмена, превратится в хобби вроде спорта, видеоигр или садоводства, сообщает Lada.kz со ссылкой на hightech.plus.

Мир будущего без денег

На Американо-саудовском инвестиционном форуме Маск допустил, что человечество движется к эпохе, когда деньги утратят ценность. Он подчеркнул, что роль работы в жизни человека радикально изменится: она станет добровольной и мотивация будет исходить не от финансовых стимулов, а от личных интересов.

«ИИ и робототехника приведут к тому, что традиционные финансовые стимулы перестанут играть ключевую роль. Человек будет работать лишь тогда, когда действительно захочет», – отметил Маск.

Предприниматель сравнил будущее с вымышленным миром из романов Иэна Бэнкса «Культура», где технологии полностью удовлетворяют потребности общества, а труд становится добровольным.

«Ограничением будет только мощность и ресурсы, а не деньги», – добавил Маск.

Он также высказался в пользу введения всеобщего базового дохода, который позволит людям не бороться за выживание и сосредоточиться на саморазвитии и творчестве.

Роботы Tesla и снижение бедности

Маск не раз заявлял, что роботы Tesla Optimus с встроенным ИИ смогут значительно снизить бедность, выполняя большую часть физического труда. На форуме он даже пошутил, что финансовая отчетность Nvidia скоро может стать «менее интересной», если деньги утратят значение.

Таким образом, Маск рисует картину посттрудового общества, где технологии и автоматизация полностью меняют привычные экономические отношения.

Почему идеи Маска могут не сработать

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты называют несколько причин, почему полная утрата роли денег и переход к «работе как хобби» вряд ли реализуемы в ближайшее время:

Деньги – не только средство оплаты

Экономисты напоминают, что деньги выполняют три ключевые функции: средство обмена, мера стоимости и накопление капитала. Даже при полной автоматизации труда общество будет нуждаться в инструменте распределения ресурсов. Полный отказ от денег потребует радикальной перестройки всей экономической модели. Роботы не создают изобилие сами по себе

Даже самые современные ИИ-системы ограничены доступом к сырью, энергии и инфраструктуре. Маск делает акцент на технологической стороне, но игнорирует реальные экономические ограничения. Автоматизация будет неравномерной

Развитие ИИ проходит с разной скоростью в разных странах. США, Япония, Корея и Китай активно внедряют технологии, а десятки других государств до сих пор не решили базовые экономические задачи. Это создаст новое глобальное неравенство. Политические системы не готовы к всеобщему доходу

Идея всеобщего базового дохода обсуждается давно, но реальные эксперименты в Финляндии, Канаде и США показали, что постоянное внедрение модели сталкивается с бюджетными и социальными рисками. Маск сам зависит от денег

Компании Маска – Tesla, SpaceX, xAI, Starlink – работают в условиях жесткой рыночной конкуренции, требуют инвестиций и отчетности перед акционерами. Его заявления больше отражают философский взгляд на будущее, чем практический прогноз о работе экономики.

Итог

Илон Маск представляет будущее, в котором технологии радикально меняют роль труда и денег, создавая потенциал для посттрудового общества и снижения бедности. Однако эксперты подчеркивают, что на пути к такому сценарию стоят экономические, ресурсные и политические ограничения, а мировая экономика вряд ли сможет синхронно перейти к полностью автоматизированной модели жизни.