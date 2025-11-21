18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.11.2025, 16:41

Перехватывает переписки и банковские данные: новый троян Sturnus угрожает владельцам Android

Новости Мира 0 477

Компания ThreatFabric предупредила о разработке нового вредоносного ПО под названием Sturnus. Хотя вирус ещё находится на стадии тестирования, специалисты отмечают: его функциональность уже сейчас позволяет отнести троян к особо опасным, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Вирус, способный обойти сквозное шифрование

Главная особенность Sturnus — умение перехватывать сообщения из защищённых мессенджеров Signal, Telegram и WhatsApp*.
Вирус использует сервис Accessibility, который предоставляет доступ к отображаемой на экране информации. Благодаря этому троян фактически «видит» переписки так же, как и сам пользователь, обходя любые системы шифрования.

Что именно контролирует Sturnus

  • текст входящих и исходящих сообщений;

  • контакты в мессенджерах;

  • вводимые на экране данные;

  • любые действия пользователя в реальном времени.

По данным anti-malware-экспертов, троян считывает всё происходящее на дисплее, превращаясь в полноценный инструмент шпионажа.

Доступ к банковским приложениям и удалённое управление

Sturnus представляет серьёзный риск для финансовой безопасности. Вирус может показывать фейковые окна входа, чтобы похищать банковские реквизиты, а также предоставлять злоумышленникам удалённый доступ к смартфону через VNC-сессию.

Потенциальные действия злоумышленников

  • перевод денег в мобильных приложениях банков;

  • изменение системных настроек;

  • установка дополнительных вредоносных программ;

  • выполнение любых операций от лица пользователя.

Маскировка под известные приложения

Чтобы скрыть своё присутствие, Sturnus имитирует интерфейс Google Chrome или Preemix Box. Способ его распространения пока не установлен.

Особую опасность представляет так называемое «чёрное окно» — поддельное уведомление о «системном обновлении Android». Через него злоумышленники могут незаметно выполнять операции, которые обычно требуют участия владельца устройства.

Возможное масштабирование угрозы

Пока троян применяется ограниченно, однако его функционал ясно показывает: Sturnus создаётся с расчётом на широкое распространение и дальнейшее развитие. Эксперты призывают владельцев Android-устройств быть особенно внимательными к разрешениям приложений и обновлениям, которые появляются вне официальных источников.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь