В Индии спасли крошечную девочку весом 350 граммов

Врачи в Индии сумели спасти младенца, весившего всего 350 граммов при рождении, сообщает The Times of India, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

Рождение на 25-й неделе беременности

Ребенок стал второй дочерью супругов. Она родилась 30 июня на 25-й неделе беременности и весила всего 350 граммов. По словам неонатолога доктора Нандкишора Кабры, сразу после рождения девочка была интубирована и получила терапию поверхностно-активным веществом для улучшения работы легких.

Экстремально низкий вес и высокая опасность

Современные методы интенсивной терапии позволяют выживать недоношенным детям весом 500–600 граммов в более чем 60% случаев. Однако ребенок весом 350 граммов считался крайне уязвимым, и шансы на выживание были минимальны.

Борьба за жизнь в течение четырех месяцев

В течение четырех месяцев девочка перенесла ряд серьезных осложнений:

Респираторный дистресс-синдром

Легкую бронхолегочную дисплазию

Пневмонию

Инфекцию цитомегаловируса

Ретинопатию недоношенных

Анемию

Кроме того, ей потребовались трансфузии крови, лечение инсулином, контроль уровня калия и корректировка низкого содержания костных минералов.

Ежедневная борьба за выживание