В Индии спасли крошечную девочку весом 350 граммов

Врачи в Индии сумели спасти младенца, весившего всего 350 граммов при рождении, сообщает The Times of India, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ребенок стал второй дочерью супругов. Она родилась 30 июня на 25-й неделе беременности и весила всего 350 граммов. По словам неонатолога доктора Нандкишора Кабры, сразу после рождения девочка была интубирована и получила терапию поверхностно-активным веществом для улучшения работы легких.
Современные методы интенсивной терапии позволяют выживать недоношенным детям весом 500–600 граммов в более чем 60% случаев. Однако ребенок весом 350 граммов считался крайне уязвимым, и шансы на выживание были минимальны.
В течение четырех месяцев девочка перенесла ряд серьезных осложнений:
Респираторный дистресс-синдром
Легкую бронхолегочную дисплазию
Пневмонию
Инфекцию цитомегаловируса
Ретинопатию недоношенных
Анемию
Кроме того, ей потребовались трансфузии крови, лечение инсулином, контроль уровня калия и корректировка низкого содержания костных минералов.
«Каждый день был борьбой. Мы следили за ее дыханием, мозгом и глазами, лечили инфекции и поддерживали жизненные показатели», — рассказал доктор Кабра, описывая сложный путь маленькой пациентки к восстановлению.
