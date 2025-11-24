Появились подробности об обязательной отработке для выпускников медвузов

В России вступил в силу закон о целевой ординатуре и обязательной отработке выпускников медицинских вузов. Документы Минздрава проливают свет на детали реформы, которая затрагивает не всех студентов одинаково, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Новые правила обязательной отработки для выпускников медвузов

В России появились уточнения по поводу обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Как выяснил «Коммерсантъ», ознакомившись с документами Минздрава, максимальный срок отработки до трех лет будет распространяться не на всех, а лишь на определённые специальности.

Две ступени медицинского образования

Закон разделяет медицинское образование на две ступени. Первая — специалитет — обязательна для всех студентов. Обучение может проходить на бюджетной основе, за личные средства или по целевой квоте. Студенты, поступившие по целевой программе, обязаны выплатить компенсацию в трёхкратном размере, если решат отчислиться или не отрабатывать после выпуска.

Вторая ступень — ординатура. Она может быть платной или целевой. Студенты, обучающиеся по целевой ординатуре, также будут обязаны компенсировать расходы при отчислении или отказе от отработки, но в двукратном размере.

Практика под руководством наставника

После получения диплома выпускники должны пройти практику под руководством наставника. При этом трехлетний срок работы в клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), обязателен лишь для отдельных направлений. К ним относятся онкология, терапия, пластическая, сердечно-сосудистая и торакальная хирургия. Для других специальностей наставничество будет продолжаться меньше.

Закон и сроки отработки

12 ноября Госдума приняла законопроект, согласно которому выпускники медицинских вузов и колледжей обязаны отрабатывать определённое время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Конкретный срок устанавливается Минздравом в зависимости от специальности, но не может превышать трёх лет. Выпускники сохраняют право самостоятельно выбирать место прохождения отработки.