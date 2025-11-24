В Баку прогремел взрыв

В центре Баку в здании бизнес-центра произошел взрыв. По последним данным, семь человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана, передает Lada.kz.

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Сообщается, что инцидент случился на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе столицы. Пострадавшие с множественными травмами были оперативно доставлены в Клинический медицинский центр для оказания квалифицированной помощи.

Реакция служб и меры безопасности

По информации азербайджанского агентства APA, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Территория вокруг бизнес-центра в настоящее время оцеплена, ведется проверка, принимаются необходимые меры безопасности, чтобы исключить дальнейшие угрозы.

Причины взрыва

На данный момент причины взрыва не раскрываются. Официальные органы проводят расследование, подробности которого ожидаются позже.