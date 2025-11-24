Костя Цзю рассказал, чего ждать от Головкина в World Boxing

Знаменитый российский боксер Костя Цзю высказал своё мнение о назначении казахстанской легенды бокса Геннадия Головкина на должность президента организации World Boxing. Свое мнение Цзю озвучил в интервью изданию "Советский спорт" , сообщает Lada.kz.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заслуженное признание

Костя Цзю подчеркнул, что назначение Головкина на высокий пост в мировом боксе абсолютно заслуженно.

«Он очень сильно отдавался спорту и заслужил эту должность. Гену знаю очень хорошо и думаю, что у него все получится!»

По словам Цзю, опыт Головкина как спортсмена станет значительным преимуществом при управлении организацией.

Преимущество личного опыта

Бывший чемпион мира отметил, что переход от карьеры спортсмена к руководящей позиции — это важный шаг для эффективного решения проблем в спорте.

«Быть спортсменом, а потом занять такую позицию, зная все проблемы — это очень хорошо. Из-за личного опыта можно качественно решать проблемы», — отметил российский боксер.

Прогнозы и пожелания

Цзю также выразил осторожность, говоря о том, насколько полностью Головкин сможет отдаваться новой работе:

«Будет ли он отдаваться на новой работе на сто процентов, как отдавался боксу — это другой вопрос. Желаю ему удачи».

Итог

Назначение Геннадия Головкина на пост президента World Boxing уже вызвало широкий резонанс в боксерском сообществе. Мнение Костя Цзю подчеркивает, что решение организации признано заслуженным, а личный опыт Головкина в спорте может стать ключевым фактором успешного руководства.