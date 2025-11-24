Костя Цзю рассказал, чего ждать от Головкина в World Boxing

Знаменитый российский боксер Костя Цзю высказал своё мнение о назначении казахстанской легенды бокса Геннадия Головкина на должность президента организации World Boxing. Свое мнение Цзю озвучил в интервью изданию "Советский спорт", сообщает Lada.kz.
Костя Цзю подчеркнул, что назначение Головкина на высокий пост в мировом боксе абсолютно заслуженно.
«Он очень сильно отдавался спорту и заслужил эту должность. Гену знаю очень хорошо и думаю, что у него все получится!»
По словам Цзю, опыт Головкина как спортсмена станет значительным преимуществом при управлении организацией.
Бывший чемпион мира отметил, что переход от карьеры спортсмена к руководящей позиции — это важный шаг для эффективного решения проблем в спорте.
«Быть спортсменом, а потом занять такую позицию, зная все проблемы — это очень хорошо. Из-за личного опыта можно качественно решать проблемы», — отметил российский боксер.
Цзю также выразил осторожность, говоря о том, насколько полностью Головкин сможет отдаваться новой работе:
«Будет ли он отдаваться на новой работе на сто процентов, как отдавался боксу — это другой вопрос. Желаю ему удачи».
Назначение Геннадия Головкина на пост президента World Boxing уже вызвало широкий резонанс в боксерском сообществе. Мнение Костя Цзю подчеркивает, что решение организации признано заслуженным, а личный опыт Головкина в спорте может стать ключевым фактором успешного руководства.
