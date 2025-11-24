18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.11.2025, 15:09

Костя Цзю рассказал, чего ждать от Головкина в World Boxing

Новости Мира 0 418

Знаменитый российский боксер Костя Цзю высказал своё мнение о назначении казахстанской легенды бокса Геннадия Головкина на должность президента организации World Boxing. Свое мнение Цзю озвучил в интервью изданию "Советский спорт", сообщает Lada.kz. 

Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ

Заслуженное признание

Костя Цзю подчеркнул, что назначение Головкина на высокий пост в мировом боксе абсолютно заслуженно.

«Он очень сильно отдавался спорту и заслужил эту должность. Гену знаю очень хорошо и думаю, что у него все получится!»

По словам Цзю, опыт Головкина как спортсмена станет значительным преимуществом при управлении организацией.

Преимущество личного опыта

Бывший чемпион мира отметил, что переход от карьеры спортсмена к руководящей позиции — это важный шаг для эффективного решения проблем в спорте.

«Быть спортсменом, а потом занять такую позицию, зная все проблемы — это очень хорошо. Из-за личного опыта можно качественно решать проблемы», — отметил российский боксер.

Прогнозы и пожелания

Цзю также выразил осторожность, говоря о том, насколько полностью Головкин сможет отдаваться новой работе:

«Будет ли он отдаваться на новой работе на сто процентов, как отдавался боксу — это другой вопрос. Желаю ему удачи».

Итог

Назначение Геннадия Головкина на пост президента World Boxing уже вызвало широкий резонанс в боксерском сообществе. Мнение Костя Цзю подчеркивает, что решение организации признано заслуженным, а личный опыт Головкина в спорте может стать ключевым фактором успешного руководства.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь