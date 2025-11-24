Тектонический удар: Каспий может разделиться на два озера

Специалисты Института географии Национальной академии наук Азербайджана предупреждают о возможных кардинальных изменениях в Каспийском море. По данным Minval, ситуация с уровнем воды в море — это не временное явление, а часть масштабных геологических процессов, способных полностью изменить облик региона, сообщает Lada.kz.
Научный сотрудник Института географии Мирнух Исмаилов объясняет, что причиной отступления воды являются активные тектонические процессы.
Каспийское море находится в зоне молодого горообразования.
Кавказские горы продолжают расти, что напрямую влияет на динамику уровня воды.
Процесс горообразования длительный и неизбежный, а его последствия проявляются на протяжении тысяч лет.
«Каспийское море расположено в активной тектонической зоне. Поскольку процесс горообразования на Кавказе не завершён, мы наблюдаем снижение уровня воды. А тектонические процессы — крайне длительные», — пояснил Исмаилов.
Учёные не исключают, что при сохранении нынешней динамики воды Каспий может разделиться на две отдельные водные системы:
Северная часть — Дербендская впадина.
Южная часть — Лянкяранская впадина.
Процесс этот растянут во времени, но, по мнению специалистов, является неизбежным.
Разделение существенно повлияет на экосистему, экономику прибрежных регионов и судоходство.
Другой исследователь Института географии, Эльнур Джафаров, добавляет, что снижение уровня может быть драматичным:
Море способно отступить от береговой линии более чем на 30 километров.
Это приведёт к масштабным изменениям прибрежных ландшафтов и потребует новых подходов к управлению территорией.
Эксперты подчёркивают, что изменения будут крупномасштабными и потребуют:
Постоянного мониторинга динамики воды.
Адаптации инфраструктуры и экономики прибрежных городов.
Разработки стратегий защиты экосистемы и обеспечения водных ресурсов.
Учёные уверяют, что своевременное наблюдение и планирование помогут минимизировать негативное воздействие на регион и население, проживающее вдоль побережья Каспийского моря.
