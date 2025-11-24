18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 16:29

Тектонический удар: Каспий может разделиться на два озера

Новости Мира 0 557

Специалисты Института географии Национальной академии наук Азербайджана предупреждают о возможных кардинальных изменениях в Каспийском море. По данным Minval, ситуация с уровнем воды в море — это не временное явление, а часть масштабных геологических процессов, способных полностью изменить облик региона, сообщает Lada.kz. 

© РИА Новости / Мурад Оруджев
© РИА Новости / Мурад Оруджев

Почему уровень воды снижается: мнение специалистов

Научный сотрудник Института географии Мирнух Исмаилов объясняет, что причиной отступления воды являются активные тектонические процессы.

  • Каспийское море находится в зоне молодого горообразования.

  • Кавказские горы продолжают расти, что напрямую влияет на динамику уровня воды.

  • Процесс горообразования длительный и неизбежный, а его последствия проявляются на протяжении тысяч лет.

«Каспийское море расположено в активной тектонической зоне. Поскольку процесс горообразования на Кавказе не завершён, мы наблюдаем снижение уровня воды. А тектонические процессы — крайне длительные», — пояснил Исмаилов.

Возможное разделение Каспийского моря

Учёные не исключают, что при сохранении нынешней динамики воды Каспий может разделиться на две отдельные водные системы:

  1. Северная часть — Дербендская впадина.

  2. Южная часть — Лянкяранская впадина.

  • Процесс этот растянут во времени, но, по мнению специалистов, является неизбежным.

  • Разделение существенно повлияет на экосистему, экономику прибрежных регионов и судоходство.

Насколько может снизиться уровень воды

Другой исследователь Института географии, Эльнур Джафаров, добавляет, что снижение уровня может быть драматичным:

  • Море способно отступить от береговой линии более чем на 30 километров.

  • Это приведёт к масштабным изменениям прибрежных ландшафтов и потребует новых подходов к управлению территорией.

Последствия для прибрежных регионов

Эксперты подчёркивают, что изменения будут крупномасштабными и потребуют:

  • Постоянного мониторинга динамики воды.

  • Адаптации инфраструктуры и экономики прибрежных городов.

  • Разработки стратегий защиты экосистемы и обеспечения водных ресурсов.

Учёные уверяют, что своевременное наблюдение и планирование помогут минимизировать негативное воздействие на регион и население, проживающее вдоль побережья Каспийского моря.

