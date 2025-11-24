18+
24.11.2025, 18:20

Нелегалы под угрозой: правительство РФ повышает штрафы за пересечение границы

Новости Мира 0 305

Правительство РФ поддержало законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект отзыва Кабинета министров, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

«Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации и нарушений пограничного режима», — отмечается в документе.

Увеличение штрафов за нарушения пограничного режима

Законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов за правонарушения в сфере защиты государственной границы РФ. В частности, изменения затрагивают статьи 18.1 — 18.7 и статью 18.14 КоАП РФ, которые регулируют различные нарушения пограничного режима и порядок пересечения границы.

Итоги операции «Нелегал-2025»

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них свыше 19 тысяч иностранных граждан были депортированы.

По словам Волк, около 100 тысяч нарушений связаны с несоблюдением правил въезда и выезда, транзитного проезда и пребывания в России.

