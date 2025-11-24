Нелегалы под угрозой: правительство РФ повышает штрафы за пересечение границы

Правительство РФ поддержало законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на проект отзыва Кабинета министров, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

«Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации и нарушений пограничного режима», — отмечается в документе.

Увеличение штрафов за нарушения пограничного режима

Законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов за правонарушения в сфере защиты государственной границы РФ. В частности, изменения затрагивают статьи 18.1 — 18.7 и статью 18.14 КоАП РФ, которые регулируют различные нарушения пограничного режима и порядок пересечения границы.

Итоги операции «Нелегал-2025»

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них свыше 19 тысяч иностранных граждан были депортированы.

По словам Волк, около 100 тысяч нарушений связаны с несоблюдением правил въезда и выезда, транзитного проезда и пребывания в России.