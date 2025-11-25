18+
24.11.2025, 19:39

Легче, чем кажется: простая привычка снижает риск деменции почти на 30%

Новости Мира 0 289

Американские ученые нашли способ существенно снизить вероятность развития деменции — и для этого не нужны лекарства. Подробности исследования публикует журнал American Journal of Geriatric Psychiatry, а «Доктор Питер» рассказывает об открытии для широкой аудитории, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Почему деменция — серьезная проблема

Деменция считается тяжелым нейродегенеративным заболеванием, которое разрушает мозговую активность человека. Это не только ухудшает качество жизни заболевшего, но и сильно отражается на его близких.

Со временем болезнь приводит к полной деградации личности: человек теряет память, способность к мышлению и самостоятельности. К сожалению, на сегодняшний день эффективного лекарства от деменции не существует.

Главная стратегия — профилактика, и многие научные работы направлены именно на поиск способов снизить риск развития болезни.

Исследование, которое удивило ученых

Группа американских исследователей провела масштабное исследование, проанализировав данные около 13 тысяч добровольцев. Ученые изучали связь между образом жизни, психологическим состоянием и когнитивными способностями.

Результаты оказались впечатляющими: у людей, которые считали свою жизнь осмысленной и ставили перед собой цели, деменция встречалась на 28% реже, чем у остальных участников.

Как постановка целей помогает мозгу

Ученые объясняют этот эффект просто: постановка целей стимулирует активный образ жизни. Человек, стремящийся к чему-то значимому, чаще занимается физической активностью, поддерживает социальные контакты и заботится о своем здоровье.

Все эти факторы положительно сказываются на общем состоянии организма, включая когнитивные функции. В результате снижается риск развития когнитивных расстройств, в том числе деменции.

Простая привычка, доступная каждому

Вывод исследования ясен: осмысленное планирование жизни и постановка целей — это не только психологическая стратегия, но и реальная профилактика для мозга.

Эта привычка доступна каждому: достаточно регулярно формулировать личные цели, стремиться к их достижению и поддерживать активное участие в жизни общества.

0
0
0
