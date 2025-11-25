18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 20:57

Магазин случайно начал продавать iPad за 1300 рублей

Новости Мира 0 267

Крупная сеть электроники MediaWorld в Италии столкнулась с масштабной ошибкой ценообразования. В течение почти двух недель новые планшеты iPad Air продавались по цене всего €15 (около 1300 рублей на 24 ноября 2025 года) вместо обычных €879 (почти 80 000 рублей), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ошибка касалась исключительно держателей карт лояльности и действовала как для онлайн-заказов, так и для покупок в физических магазинах. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Ошибка выявилась спустя почти две недели

Только спустя 11 дней после начала распродажи компания осознала проблему и разослала покупателям электронные письма. В сообщении MediaWorld потребовала либо вернуть товар, либо доплатить разницу до правильной цены.

Ритейлер предложил клиентам компромисс:

  • Оставить iPad, доплатив до полной цены, но при этом получить скидку в €150 (около 13 600 рублей).

  • Вернуть устройство и получить обратно €15, плюс ваучер на €20 (около 1800 рублей) в качестве компенсации за неудобства.

Юридическая сторона вопроса

Требование компании оказалось спорным с точки зрения закона. С одной стороны, итальянское законодательство допускает аннулирование договора при очевидной ошибке в цене.

С другой стороны, эксперты указывают, что в условиях множества рекламных акций потребитель не обязан сразу распознавать ошибку, а не продуманный маркетинговый ход.

Кроме того, в официальных условиях покупки не было пункта, снимающего ответственность ритейлера за ценовые неточности.

Текущая ситуация и рекомендации юристов

На данный момент MediaWorld ограничилась лишь рассылкой email, не публикуя официальных уведомлений. Это оставляет покупателям возможность оставить технику у себя.

Юристы советуют клиентам, оказавшимся в такой ситуации, пока не предпринимать активных действий и дождаться дальнейшего развития событий.

