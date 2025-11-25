Клавдия Земцова переросла маму: Кристина Орбакайте показала потрясающую трансформацию дочери

Певица Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях впечатляющими изменениями своей дочери Клавдии Земцовой за последние несколько лет. Публикация, размещённая на странице артистки в Instagram 25 ноября 2025 года, быстро привлекла внимание подписчиков и СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Видеонарезка из 4 лет жизни

В опубликованной Кристиной видеонарезке показаны кадры с Клавдией, снятые в период с 2021 по 2025 год. На видео заметно, как за короткое время девочка, которой в этом году исполнилось 13 лет, догнала по росту и даже превзошла маму. Пользователи отметили, что Клавдия всё больше становится похожей на Орбакайте, особенно внешне.

Реакция подписчиков

Пост быстро набрал более 10 тысяч лайков, а комментарии подписчиков пестрят восхищением:

«Вот это ножки… красотка, глаз не оторвать!»

«Какие вы обе красивые.»

«А Кристиночка – мамочка вообще не изменилась! Такая же красавица!»

«И мама, и дочка – очень приятно посмотреть! Счастья вам, девочки.»

«Вот что значит генетика! Плод любви мамы и папы!»

«Обалдеть, какая красотка! Такая взрослая уже стала!»

Подписчики отмечают не только красоту девочки, но и удивительную схожесть с мамой, которая, по их словам, с годами только преображается.

Семейный контекст

Клавдия родилась у Кристины Орбакайте в возрасте 41 года, в браке с американским бизнесменом Михаилом Земцовым. Кроме дочери, у певицы есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений: Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Семья Кристины остаётся одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе, а публикации артистки о детях неизменно вызывают живой отклик у поклонников.