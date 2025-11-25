18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 17:57

Клавдия Земцова переросла маму: Кристина Орбакайте показала потрясающую трансформацию дочери

Новости Мира 0 970

Певица Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях впечатляющими изменениями своей дочери Клавдии Земцовой за последние несколько лет. Публикация, размещённая на странице артистки в Instagram 25 ноября 2025 года, быстро привлекла внимание подписчиков и СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Видеонарезка из 4 лет жизни

В опубликованной Кристиной видеонарезке показаны кадры с Клавдией, снятые в период с 2021 по 2025 год. На видео заметно, как за короткое время девочка, которой в этом году исполнилось 13 лет, догнала по росту и даже превзошла маму. Пользователи отметили, что Клавдия всё больше становится похожей на Орбакайте, особенно внешне.

Реакция подписчиков

Пост быстро набрал более 10 тысяч лайков, а комментарии подписчиков пестрят восхищением:

  • «Вот это ножки… красотка, глаз не оторвать!»

  • «Какие вы обе красивые.»

  • «А Кристиночка – мамочка вообще не изменилась! Такая же красавица!»

  • «И мама, и дочка – очень приятно посмотреть! Счастья вам, девочки.»

  • «Вот что значит генетика! Плод любви мамы и папы!»

  • «Обалдеть, какая красотка! Такая взрослая уже стала!»

Подписчики отмечают не только красоту девочки, но и удивительную схожесть с мамой, которая, по их словам, с годами только преображается.

Семейный контекст

Клавдия родилась у Кристины Орбакайте в возрасте 41 года, в браке с американским бизнесменом Михаилом Земцовым. Кроме дочери, у певицы есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений: Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Семья Кристины остаётся одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе, а публикации артистки о детях неизменно вызывают живой отклик у поклонников.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь