Почему зеленый чай с молоком не сжигает жир: правда от диетологов

Многие любители «чудо-диет» уверены: добавив молоко в зеленый чай, можно ускорить процесс похудения. Однако научные исследования и мнения диетологов полностью опровергают эту идею, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Исследования показывают, что белки, содержащиеся в молоке, связывают антиоксиданты зеленого чая — катехины — и значительно снижают их активность. В результате напиток теряет часть своих полезных свойств.
Диетологи подчеркивают: ни один напиток, включая зеленый чай, не способен самостоятельно сжигать жир.
Зеленый чай действительно содержит катехины — вещества, способные ускорять обмен веществ. Но их действие настолько ограничено, что оно не заменяет полноценное питание и физическую активность.
Добавление молока делает напиток калорийнее, что может неприятно удивить тех, кто рассчитывает на «разгрузочные дни».
По словам специалистов, идея о похудении с помощью зеленого чая активно поддерживается рекламой и маркетингом. Производители используют популярность напитка для продвижения «чудо-средств», не имеющих реальной научной основы.
Врачи советуют воспринимать зеленый чай как полезный напиток для поддержания организма, но не как средство для снижения веса.
Особенно важно помнить о мерах предосторожности: избыток чая может раздражать слизистую желудка из-за содержания кофеина и кислот.
