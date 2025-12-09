18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 07:12

Пекло на Земле: +70°C - почему люди могут не выдержать будущую жару

Новости Мира 0 672

Новое исследование ученых Бристольского университета рисует тревожную картину далёкого будущего: человечество может столкнуться с экстремальной жарой, несовместимой с жизнью. Учёные предупреждают — если континенты снова объединятся в суперконтинент Пангея Ультима, климат планеты изменится радикально и невероятно опасно, сообщает Lada.kz. 

Фото: stihi.ru
Фото: stihi.ru

Суперконтинент будущего: что такое Пангея Ультима

По данным Earth.com, в далёкой перспективе движение тектонических плит может привести к тому, что все материки соединятся в единый массив суши.
Этот суперконтинент:

  • лишит большинство регионов охлаждающего влияния океанов;

  • будет сильнее прогреваться под солнечным излучением;

  • столкнётся с увеличением концентрации CO₂.

Учёные называют это сочетание «тройным ударом», который способен превратить огромные территории планеты в зону экстремальной температуры.

Когда термометр покажет немыслимое: +40…+70°C как норма

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предупреждает: в условиях Пангеи Ультима среднесуточные температуры могут достигать 40–70°C.
Для млекопитающих, включая людей, подобные показатели смертельно опасны: организмы просто не смогут охлаждать себя.

Почему организм не выдержит такой жары

  • Пот выделяется, но не испаряется — охлаждения нет.

  • Внутренние органы перегреваются.

  • Человек теряет способность сохранять водный баланс.

  • Наступает тепловой стресс, несовместимый с жизнью.

Мир, где выживет лишь каждый десятый участок суши

Учёные моделируют, что в пригодном для жизни температурном диапазоне может остаться только 8–16% земной суши.
Но даже эти регионы будут страдать от:

  • тяжёлых и продолжительных засух;

  • катастрофической нехватки пресной воды;

  • резкого падения урожайности;

  • перегрузки энергетических систем;

  • роста рисков для здоровья.

Фактически это будет мир, где каждое пригодное место станет зоной выживания.

Память планеты: Земля уже переживала климатические апокалипсисы

История Земли хранит свидетельства трёх крупнейших климатических вымираний:

  • Пермско-триасовое — исчезло до 90% видов.

  • Триасово-юрское — погибло около 70% видов.

  • Мелово-палеогеновое — исчезли динозавры и многие другие формы жизни.

Эти события подтверждают: климат способен уничтожать биосферу не хуже астероидов.

Почему современные выводы — это не паника, а предупреждение

Ученые подчёркивают: речь идёт о далёком будущем, но тревожные тенденции уже видны сегодня.
Рост глобальных температур влияет:

  • на урожайность;

  • на работу энергетики;

  • на здоровье населения.

Что можно сделать сейчас

Хотя суперконтинент — процесс неизбежный и крайне долгий, человечество может смягчить риски:

  • контролируя выбросы;

  • развивая адаптационные технологии;

  • укрепляя системы водоснабжения;

  • создавая устойчивую энергетику.

Современные усилия могут не остановить Пангею Ультима, но помогут людям подготовиться к будущим испытаниям и избежать промежуточных климатических кризисов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь