Пекло на Земле: +70°C - почему люди могут не выдержать будущую жару

Новое исследование ученых Бристольского университета рисует тревожную картину далёкого будущего: человечество может столкнуться с экстремальной жарой, несовместимой с жизнью. Учёные предупреждают — если континенты снова объединятся в суперконтинент Пангея Ультима, климат планеты изменится радикально и невероятно опасно, сообщает Lada.kz.
По данным Earth.com, в далёкой перспективе движение тектонических плит может привести к тому, что все материки соединятся в единый массив суши.
Этот суперконтинент:
лишит большинство регионов охлаждающего влияния океанов;
будет сильнее прогреваться под солнечным излучением;
столкнётся с увеличением концентрации CO₂.
Учёные называют это сочетание «тройным ударом», который способен превратить огромные территории планеты в зону экстремальной температуры.
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предупреждает: в условиях Пангеи Ультима среднесуточные температуры могут достигать 40–70°C.
Для млекопитающих, включая людей, подобные показатели смертельно опасны: организмы просто не смогут охлаждать себя.
Пот выделяется, но не испаряется — охлаждения нет.
Внутренние органы перегреваются.
Человек теряет способность сохранять водный баланс.
Наступает тепловой стресс, несовместимый с жизнью.
Учёные моделируют, что в пригодном для жизни температурном диапазоне может остаться только 8–16% земной суши.
Но даже эти регионы будут страдать от:
тяжёлых и продолжительных засух;
катастрофической нехватки пресной воды;
резкого падения урожайности;
перегрузки энергетических систем;
роста рисков для здоровья.
Фактически это будет мир, где каждое пригодное место станет зоной выживания.
История Земли хранит свидетельства трёх крупнейших климатических вымираний:
Пермско-триасовое — исчезло до 90% видов.
Триасово-юрское — погибло около 70% видов.
Мелово-палеогеновое — исчезли динозавры и многие другие формы жизни.
Эти события подтверждают: климат способен уничтожать биосферу не хуже астероидов.
Ученые подчёркивают: речь идёт о далёком будущем, но тревожные тенденции уже видны сегодня.
Рост глобальных температур влияет:
на урожайность;
на работу энергетики;
на здоровье населения.
Хотя суперконтинент — процесс неизбежный и крайне долгий, человечество может смягчить риски:
контролируя выбросы;
развивая адаптационные технологии;
укрепляя системы водоснабжения;
создавая устойчивую энергетику.
Современные усилия могут не остановить Пангею Ультима, но помогут людям подготовиться к будущим испытаниям и избежать промежуточных климатических кризисов.
Комментарии0 комментарий(ев)