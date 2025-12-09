Пекло на Земле: +70°C - почему люди могут не выдержать будущую жару

Новое исследование ученых Бристольского университета рисует тревожную картину далёкого будущего: человечество может столкнуться с экстремальной жарой, несовместимой с жизнью. Учёные предупреждают — если континенты снова объединятся в суперконтинент Пангея Ультима, климат планеты изменится радикально и невероятно опасно, сообщает Lada.kz.

Фото: stihi.ru

Суперконтинент будущего: что такое Пангея Ультима

По данным Earth.com, в далёкой перспективе движение тектонических плит может привести к тому, что все материки соединятся в единый массив суши.

Этот суперконтинент:

лишит большинство регионов охлаждающего влияния океанов;

будет сильнее прогреваться под солнечным излучением;

столкнётся с увеличением концентрации CO₂.

Учёные называют это сочетание «тройным ударом», который способен превратить огромные территории планеты в зону экстремальной температуры.

Когда термометр покажет немыслимое: +40…+70°C как норма

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предупреждает: в условиях Пангеи Ультима среднесуточные температуры могут достигать 40–70°C.

Для млекопитающих, включая людей, подобные показатели смертельно опасны: организмы просто не смогут охлаждать себя.

Почему организм не выдержит такой жары

Пот выделяется, но не испаряется — охлаждения нет.

Внутренние органы перегреваются.

Человек теряет способность сохранять водный баланс.

Наступает тепловой стресс, несовместимый с жизнью.

Мир, где выживет лишь каждый десятый участок суши

Учёные моделируют, что в пригодном для жизни температурном диапазоне может остаться только 8–16% земной суши.

Но даже эти регионы будут страдать от:

тяжёлых и продолжительных засух;

катастрофической нехватки пресной воды;

резкого падения урожайности;

перегрузки энергетических систем;

роста рисков для здоровья.

Фактически это будет мир, где каждое пригодное место станет зоной выживания.

Память планеты: Земля уже переживала климатические апокалипсисы

История Земли хранит свидетельства трёх крупнейших климатических вымираний:

Пермско-триасовое — исчезло до 90% видов.

Триасово-юрское — погибло около 70% видов.

Мелово-палеогеновое — исчезли динозавры и многие другие формы жизни.

Эти события подтверждают: климат способен уничтожать биосферу не хуже астероидов.

Почему современные выводы — это не паника, а предупреждение

Ученые подчёркивают: речь идёт о далёком будущем, но тревожные тенденции уже видны сегодня.

Рост глобальных температур влияет:

на урожайность;

на работу энергетики;

на здоровье населения.

Что можно сделать сейчас

Хотя суперконтинент — процесс неизбежный и крайне долгий, человечество может смягчить риски:

контролируя выбросы;

развивая адаптационные технологии;

укрепляя системы водоснабжения;

создавая устойчивую энергетику.

Современные усилия могут не остановить Пангею Ультима, но помогут людям подготовиться к будущим испытаниям и избежать промежуточных климатических кризисов.