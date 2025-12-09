Давление зашкаливает? Кардиолог объяснила, как выжить до приезда скорой

Внезапный скачок давления — одна из самых опасных ситуаций для людей с гипертонией. Гипертонический криз может привести к инсульту, инфаркту или отёку лёгких, поэтому важно знать, как действовать до приезда медицинской помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Кардиолог Маргарита Шатунова в интервью «Газете.Ru» отметила, что гипертонический криз проявляется рядом характерных признаков:
острая боль в груди;
сильная одышка;
резкая головная боль;
тошнота;
нарушение зрения и речи.
При появлении хотя бы одного из этих симптомов следует незамедлительно вызывать скорую помощь.
Врач подчеркнула: если тонометр показывает давление в диапазоне 140−160 мм рт. ст., необходимо принять экстренное средство. Таблетку нужно положить под язык для быстрого действия.
Выбор препарата:
Моксонидин (0,2 мг) — предпочтительный вариант. Это средство центрального действия постепенно снижает систолическое и диастолическое давление, стабилизируя его в течение часа. Эффект длится 2,5–5 часов.
Каптоприл (25 мг) — альтернативное средство для снижения давления.
По словам Шатуновой, моксонидин безопаснее и эффективнее при резком скачке давления, особенно если кризис повторяется.
Через 20 минут после приёма лекарства важно снова измерить давление. Врач советует фиксировать все показатели и симптомы в блокноте.
Прибывшей скорой помощи нужно сообщить:
принятые препараты;
текущие показатели давления;
другие симптомы, которые появились.
Эта информация поможет медикам принять правильное решение и быстро стабилизировать состояние.
Если скачки давления происходят на фоне постоянной терапии или возникают впервые, откладывать визит к специалисту опасно. Кардиолог сможет:
скорректировать лечение;
поставить точный диагноз;
предотвратить возможные осложнения.
Своевременное обращение к врачу значительно снижает риск серьёзных последствий.
