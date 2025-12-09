18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.12.2025, 08:14

Давление зашкаливает? Кардиолог объяснила, как выжить до приезда скорой

Новости Мира

Внезапный скачок давления — одна из самых опасных ситуаций для людей с гипертонией. Гипертонический криз может привести к инсульту, инфаркту или отёку лёгких, поэтому важно знать, как действовать до приезда медицинской помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: astra-cardio.ru
Фото: astra-cardio.ru

Опасные симптомы: когда срочно нужна помощь

Кардиолог Маргарита Шатунова в интервью «Газете.Ru» отметила, что гипертонический криз проявляется рядом характерных признаков:

  • острая боль в груди;

  • сильная одышка;

  • резкая головная боль;

  • тошнота;

  • нарушение зрения и речи.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

Лекарства: что принимать во время кризиса

Врач подчеркнула: если тонометр показывает давление в диапазоне 140−160 мм рт. ст., необходимо принять экстренное средство. Таблетку нужно положить под язык для быстрого действия.

Выбор препарата:

  • Моксонидин (0,2 мг) — предпочтительный вариант. Это средство центрального действия постепенно снижает систолическое и диастолическое давление, стабилизируя его в течение часа. Эффект длится 2,5–5 часов.

  • Каптоприл (25 мг) — альтернативное средство для снижения давления.

По словам Шатуновой, моксонидин безопаснее и эффективнее при резком скачке давления, особенно если кризис повторяется.

Контроль давления и общение с врачами

Через 20 минут после приёма лекарства важно снова измерить давление. Врач советует фиксировать все показатели и симптомы в блокноте.

Прибывшей скорой помощи нужно сообщить:

  • принятые препараты;

  • текущие показатели давления;

  • другие симптомы, которые появились.

Эта информация поможет медикам принять правильное решение и быстро стабилизировать состояние.

Почему не стоит откладывать визит к кардиологу

Если скачки давления происходят на фоне постоянной терапии или возникают впервые, откладывать визит к специалисту опасно. Кардиолог сможет:

  • скорректировать лечение;

  • поставить точный диагноз;

  • предотвратить возможные осложнения.

Своевременное обращение к врачу значительно снижает риск серьёзных последствий.

