Давление зашкаливает? Кардиолог объяснила, как выжить до приезда скорой

Внезапный скачок давления — одна из самых опасных ситуаций для людей с гипертонией. Гипертонический криз может привести к инсульту, инфаркту или отёку лёгких, поэтому важно знать, как действовать до приезда медицинской помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: astra-cardio.ru

Опасные симптомы: когда срочно нужна помощь

Кардиолог Маргарита Шатунова в интервью «Газете.Ru» отметила, что гипертонический криз проявляется рядом характерных признаков:

острая боль в груди;

сильная одышка;

резкая головная боль;

тошнота;

нарушение зрения и речи.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

Лекарства: что принимать во время кризиса

Врач подчеркнула: если тонометр показывает давление в диапазоне 140−160 мм рт. ст., необходимо принять экстренное средство. Таблетку нужно положить под язык для быстрого действия.

Выбор препарата:

Моксонидин (0,2 мг) — предпочтительный вариант. Это средство центрального действия постепенно снижает систолическое и диастолическое давление, стабилизируя его в течение часа. Эффект длится 2,5–5 часов .

Каптоприл (25 мг) — альтернативное средство для снижения давления.

По словам Шатуновой, моксонидин безопаснее и эффективнее при резком скачке давления, особенно если кризис повторяется.

Контроль давления и общение с врачами

Через 20 минут после приёма лекарства важно снова измерить давление. Врач советует фиксировать все показатели и симптомы в блокноте.

Прибывшей скорой помощи нужно сообщить:

принятые препараты;

текущие показатели давления;

другие симптомы, которые появились.

Эта информация поможет медикам принять правильное решение и быстро стабилизировать состояние.

Почему не стоит откладывать визит к кардиологу

Если скачки давления происходят на фоне постоянной терапии или возникают впервые, откладывать визит к специалисту опасно. Кардиолог сможет:

скорректировать лечение;

поставить точный диагноз;

предотвратить возможные осложнения.

Своевременное обращение к врачу значительно снижает риск серьёзных последствий.