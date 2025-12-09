Раскрыта загадка синего цвета шерсти чернобыльских собак

Собаки, живущие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, долгое время вызывали удивление у исследователей и туристов. Особенно интригующим оставался феномен — у некоторых животных шерсть приобрела необычный синий оттенок. В течение многих лет появлялись различные версии о причине этого явления, начиная от радиационных мутаций и заканчивая редкими генетическими особенностями, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: Dogs of Chernobyl

Американский биолог дает свое объяснение

Тимоти Муссо, биолог из Южно-Каролинского университета, решил наконец разгадать эту загадку. В интервью Fox News ученый заявил, что причина синего окраса шерсти у чернобыльских собак вовсе не связана с радиацией и генетическими мутациями, как считалось ранее.

Причина — банальный биотуалет

По версии Муссо, всё объясняется очень просто: посинение шерсти произошло из-за реагентов, содержащихся в перевернутом биотуалете. Учёный предположил, что собаки, как это бывает часто с животными, могли валяться в этих веществах, отчего их шерсть и приобрела необычный синий оттенок.

Мифы о радиации развеяны

Некоторые исследователи ранее связывали необычное окрашивание шерсти с повышенным радиационным фоном в зоне отчуждения. Тимоти Муссо опроверг эти версии, подчеркнув, что ни одна из изменений окраски собак не имеет отношения к генетическим мутациям, вызванным радиацией.

Что это значит для науки и любителей аномалий

Открытие Муссо демонстрирует, что порой самые невероятные феномены имеют довольно приземлённые объяснения. Теперь синяя шерсть чернобыльских собак перестаёт быть мистическим явлением и превращается в наглядный пример того, как простое взаимодействие животных с окружающей средой может приводить к неожиданным эффектам.