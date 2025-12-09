Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела. Экспертиза стала частью расследования после громкой истории с продажей её квартиры стоимостью более 100 миллионов рублей летом 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Суть дела: сделка и обман

Долина заключила сделку с покупательницей Полиной Лурье, перевела деньги и вскоре поняла, что стала жертвой мошенников. Осознав обман, певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.

Суд встает на сторону Долиной

Суды всех трех инстанций — Хамовнический, Московский городской и Второй кассационный — удовлетворили требования Ларисы Долиной. В итоге квартира вернулась в её собственность, а спорная сделка была аннулирована.

Экспертиза без споров

Документы по делу уточняют, что выводы психолого-психиатрической экспертизы не оспаривались. Сторона Лурье не заявляла ходатайств о проведении дополнительной экспертизы. Однако содержание заключения экспертов в официальных источниках не раскрывается, оставляя пространство для слухов.

Неожиданный поворот: «операция правоохранителей»

В момент продажи квартиры Долина была уверена: она действует в рамках «операции правоохранительных органов по задержанию опасных преступников». То есть, по её мнению, сделка была частью борьбы с мошенниками, а не обычной покупкой квартиры.

Дальнейшие шаги: Верховный суд

Следующий этап судебной истории запланирован на 16 декабря, когда Верховный суд России рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Ранее в Мурманске суд уже встал на сторону женщины, которая приобрела квартиру по аналогичной «схеме Долиной».

Итоги и интрига

История с квартирой Ларисы Долиной превращается не только в юридический прецедент, но и в психологический кейс: знаменитость прошла через проверку психиатрической системы, столкнулась с мошенничеством и доказала свою правоту в суде. Финал остаётся непредсказуемым, но интрига сохраняется.