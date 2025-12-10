Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо вновь подтверждает свой статус легенды Голливуда. В 2025 году журнал Time признал актера артистом года, отметив его блистательную работу в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

От юного любителя кино до мировой звезды

Кинокритик Стефани Захарек отмечает: «Ди Каприо построил карьеру, которой позавидовали бы многие». Путь актера начался в 15 лет, когда он всерьез заинтересовался кинематографом, пересмотрев десятки классических фильмов. Особенно сильное впечатление на него произвела игра Джеймса Дина в «К востоку от рая» (1955).

В 1993 году Ди Каприо сыграл подростка Тоби в драме «Жизнь этого парня», переживающего давление жестокого отчима, роль которого исполнил Роберт Де Ниро. Ему предлагали крупный контракт за роль в комедии Disney, но Леонардо выбрал более сложный проект — драму Лассе Халльстрёма «Что гложет Гилберта Грейпа» с Джонни Деппом.

«Битва за битвой»: роль, которая покорила зрителей

В 2025 году Ди Каприо вновь поразил публику, исполнив главную роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Его герой, Боб Фергюсон, — немолодой революционер, скрывающийся и защищающий дочь-подростка.

«Проект был рискованным для студии, но оригинальность повествования и яркий подход Пола сделали фильм привлекательным», — признавался сам Ди Каприо.

Критики высоко оценили картину, а к середине ноября мировые сборы превысили $200 млн. Фильм также стал лидером по номинациям на «Золотой глобус — 2025» с девятью категориями. В картине снялись Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и другие.

Вечная востребованность и признание коллег

Ранее в этом году Ди Каприо посетил церемонию Governors Awards, где вручали почетные «Оскары» за выдающиеся заслуги в кино. На мероприятии отметились Том Круз, хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, а также певица Долли Партон, получившая награду имени Джина Хершолта.

На красной дорожке появились звезды, претендующие на награды в этом сезоне: Кейт Уинслет и Сэм Уортингтон («Аватар: Огонь и пепел»), Эмма Стоун и Йоргос Лантимос («Бугония»), Джейкоб Элорди, Миа Гот и Оскар Айзек («Франкенштейн»), а также сам Ди Каприо с Тейяной Тейлор.