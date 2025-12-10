18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 07:10

Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Новости Мира 0 302

Обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо вновь подтверждает свой статус легенды Голливуда. В 2025 году журнал Time признал актера артистом года, отметив его блистательную работу в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images
Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

От юного любителя кино до мировой звезды

Кинокритик Стефани Захарек отмечает: «Ди Каприо построил карьеру, которой позавидовали бы многие». Путь актера начался в 15 лет, когда он всерьез заинтересовался кинематографом, пересмотрев десятки классических фильмов. Особенно сильное впечатление на него произвела игра Джеймса Дина в «К востоку от рая» (1955).

В 1993 году Ди Каприо сыграл подростка Тоби в драме «Жизнь этого парня», переживающего давление жестокого отчима, роль которого исполнил Роберт Де Ниро. Ему предлагали крупный контракт за роль в комедии Disney, но Леонардо выбрал более сложный проект — драму Лассе Халльстрёма «Что гложет Гилберта Грейпа» с Джонни Деппом.

«Битва за битвой»: роль, которая покорила зрителей

В 2025 году Ди Каприо вновь поразил публику, исполнив главную роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Его герой, Боб Фергюсон, — немолодой революционер, скрывающийся и защищающий дочь-подростка.

«Проект был рискованным для студии, но оригинальность повествования и яркий подход Пола сделали фильм привлекательным», — признавался сам Ди Каприо.

Критики высоко оценили картину, а к середине ноября мировые сборы превысили $200 млн. Фильм также стал лидером по номинациям на «Золотой глобус — 2025» с девятью категориями. В картине снялись Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и другие.

Вечная востребованность и признание коллег

Ранее в этом году Ди Каприо посетил церемонию Governors Awards, где вручали почетные «Оскары» за выдающиеся заслуги в кино. На мероприятии отметились Том Круз, хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, а также певица Долли Партон, получившая награду имени Джина Хершолта.

На красной дорожке появились звезды, претендующие на награды в этом сезоне: Кейт Уинслет и Сэм Уортингтон («Аватар: Огонь и пепел»), Эмма Стоун и Йоргос Лантимос («Бугония»), Джейкоб Элорди, Миа Гот и Оскар Айзек («Франкенштейн»), а также сам Ди Каприо с Тейяной Тейлор.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь