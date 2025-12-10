Неожиданный поворот: Путин анонсировал запрет звонков из "недружественных" стран

Российское правительство разрабатывает комплекс мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Планируется блокировать звонки из-за границы и маркировать их для информирования абонентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: news.amomama.com

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициатива направлена на усиление цифровой безопасности граждан и станет частью системной борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками.

«Недружественные страны» под контролем

По словам Путина, правительство работает над внедрением блокировки звонков с территории так называемых «недружественных» государств. Ранее о необходимости таких мер заговорили в российском Совете по правам человека, который рекомендовал:

ограничить международные звонки, совершаемые с целью мошенничества;

маркировать такие вызовы для информирования абонентов о потенциальной угрозе.

Президент отметил, что все эти предложения уже учтены и находятся в стадии реализации.

Пакеты мер: от теории к практике

Путин рассказал, что первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Второй пакет разработан и проходит обсуждение, а в ближайшей перспективе будет представлен третий.

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко уточнил детали:

в планах около 20 инициатив по защите абонентов;

запрет на международные входящие звонки без согласия пользователя;

обязательная маркировка всех входящих звонков из-за границы;

введение детских сим-карт, позволяющих родителям контролировать доступ к нежелательному контенту без подачи дополнительных заявлений.

Защита детей и цифровая безопасность

Особое внимание в новых инициативах уделяется несовершеннолетним. Детские сим-карты призваны обезопасить детей от нежелательной информации, при этом упрощая родительский контроль и исключая бюрократические процедуры.

Таким образом, Россия движется к более жёсткой цифровой защите граждан, сочетая технические решения с законодательными инициативами.