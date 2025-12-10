18+
10.12.2025, 07:50

Неожиданный поворот: Путин анонсировал запрет звонков из "недружественных" стран

Новости Мира 0 609

Российское правительство разрабатывает комплекс мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Планируется блокировать звонки из-за границы и маркировать их для информирования абонентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: news.amomama.com
Фото: news.amomama.com

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициатива направлена на усиление цифровой безопасности граждан и станет частью системной борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками.

«Недружественные страны» под контролем

По словам Путина, правительство работает над внедрением блокировки звонков с территории так называемых «недружественных» государств. Ранее о необходимости таких мер заговорили в российском Совете по правам человека, который рекомендовал:

  • ограничить международные звонки, совершаемые с целью мошенничества;

  • маркировать такие вызовы для информирования абонентов о потенциальной угрозе.

Президент отметил, что все эти предложения уже учтены и находятся в стадии реализации.

Пакеты мер: от теории к практике

Путин рассказал, что первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Второй пакет разработан и проходит обсуждение, а в ближайшей перспективе будет представлен третий.

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко уточнил детали:

  • в планах около 20 инициатив по защите абонентов;

  • запрет на международные входящие звонки без согласия пользователя;

  • обязательная маркировка всех входящих звонков из-за границы;

  • введение детских сим-карт, позволяющих родителям контролировать доступ к нежелательному контенту без подачи дополнительных заявлений.

Защита детей и цифровая безопасность

Особое внимание в новых инициативах уделяется несовершеннолетним. Детские сим-карты призваны обезопасить детей от нежелательной информации, при этом упрощая родительский контроль и исключая бюрократические процедуры.

Таким образом, Россия движется к более жёсткой цифровой защите граждан, сочетая технические решения с законодательными инициативами.

2
3
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь