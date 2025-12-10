18+
10.12.2025, 08:33

Обман во всём: туристов предупредили, что пить в Турции знаменитый чай теперь стало опасно - там отрава

Новости Мира 0 581

Любимый многими туристами турецкий чай может стать опасным для здоровья. Как сообщает Председатель Сельскохозяйственной палаты города Ризе Бюнямин Арслан сообщил о шокирующей ситуации: в 60–70% турецких кафе и ресторанов используется крашеный чай, а не натуральный, сообщает Lada.kz со ссылкой на tourprom.ru.

Фото: ru.pinterest.com

Арслан подчеркнул, что такие чаи продаются напрямую заведениям, минуя магазины, что затрудняет контроль качества. Причина массового использования фальсификата проста — дешевизна. Если килограмм настоящего чая стоит 280–300 лир, то пять килограммов крашеного можно приобрести всего за 850 лир. Это позволяет кафе готовить тысячи стаканов дешево, а продавать по высокой цене.

Производство и опасности крашеного чая

Технология производства крашеного чая проста: отходы чайных листьев измельчаются, прессуются в гранулы и окрашиваются. Себестоимость такого продукта составляет всего 60–70 лир за килограмм. По словам главы палаты, это представляет угрозу и качеству напитка, и здоровью потребителей. Ежегодно Турция потребляет 240 тысяч тонн сухого чая, из которых около 35% — крашеный.

Министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции (Tarım ve Orman Bakanlığı) уже усилило проверки кафе и кофейнь, беря пробы для анализа качества чая.

Советы туристам: как избежать подделки

Туристам рекомендуется быть внимательными: обращать внимание на цвет и вкус чая, выбирать заведения с хорошей репутацией и гарантией качества.

Турецкий чай — сердце культуры страны

История напитка

В отличие от Китая или Индии, где чай выращивают тысячелетиями, турецкое производство чая началось лишь в XX веке. Первые попытки культивирования чая в Турции датируются концом XIX века, но успеха не принесли. В 1920-х годах правительство реализовало масштабную программу по выращиванию чая в регионе Ризе на побережье Черного моря. Этот регион идеально подходит для выращивания чая и по сей день остаётся главным центром его производства.

Современные традиции

Сегодня Турция входит в число крупнейших производителей и потребителей чая в мире. Турецкий чай готовят в двухъярусном чайнике — «чайдалык» (çaydanlık). Нижний чайник используется для кипячения воды, в верхний засыпается чайная заварка и томится на медленном огне 15–20 минут.

Стакан Армуду — символ гостеприимства

Чай подают в узких стеклянных стаканах — «армуду» (armudu), форма которых напоминает бутон тюльпана. Такая форма помогает напитку дольше оставаться горячим и раскрывать аромат. Стакан Армуду стал важной частью чайной культуры Турции и символом гостеприимства.

Почему туристы его любят

  • Уникальный вкус и аромат: насыщенный, терпкий вкус и аромат, запоминающийся надолго.

  • Культурный опыт: возможность прикоснуться к традициям Турции.

  • Доступность: чай есть везде — от уличных киосков до роскошных ресторанов.

  • Гостеприимство: чай часто предлагают в подарок или как комплимент.

Многие туристы привозят домой турецкий чай и стаканы Армуду, чтобы сохранить воспоминания и поделиться частичкой турецкой культуры.

Вывод

Турецкий чай — это больше, чем напиток. Это символ культуры, гостеприимства и национальной традиции. Несмотря на угрозу крашеного чая, туристам стоит наслаждаться этим уникальным напитком, выбирая проверенные заведения и проявляя осторожность.

