Назван лучший смартфон года

Популярный YouTube-блогер Маркес Браунли назвал лучшие смартфоны 2025 года, опубликовав обзор на своём канале с аудиторией более 20 миллионов подписчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Лидер рейтинга — iPhone 17

Браунли выделил iPhone 17 как лучший смартфон уходящего года. По его мнению, Apple наконец удалось создать стартовый телефон, который сочетает высокую производительность и современные функции:

Экран с частотой обновления 120 Гц

256 ГБ встроенной памяти в базовой версии

Фронтальная камера с увеличенным сенсором для качественных селфи

Лучшие модели в других категориях

Блогер также отметил лучшие смартфоны по различным критериям:

Лучший большой смартфон — Xiaomi 17 Pro Max

Лучший компактный телефон — Samsung Galaxy Z Flip 7

Лучшая камера — Oppo Find X9 Pro

Лучшее соотношение цена/качество — CMF Phone 2 Pro

Лучшая автономность — Onyx Power X

Браунли подчеркнул, что выбор был основан на сочетании функциональности, дизайна и реальной пользы для пользователей.