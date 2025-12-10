Назван лучший смартфон года

Популярный YouTube-блогер Маркес Браунли назвал лучшие смартфоны 2025 года, опубликовав обзор на своём канале с аудиторией более 20 миллионов подписчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Браунли выделил iPhone 17 как лучший смартфон уходящего года. По его мнению, Apple наконец удалось создать стартовый телефон, который сочетает высокую производительность и современные функции:
Экран с частотой обновления 120 Гц
256 ГБ встроенной памяти в базовой версии
Фронтальная камера с увеличенным сенсором для качественных селфи
Блогер также отметил лучшие смартфоны по различным критериям:
Лучший большой смартфон — Xiaomi 17 Pro Max
Лучший компактный телефон — Samsung Galaxy Z Flip 7
Лучшая камера — Oppo Find X9 Pro
Лучшее соотношение цена/качество — CMF Phone 2 Pro
Лучшая автономность — Onyx Power X
Браунли подчеркнул, что выбор был основан на сочетании функциональности, дизайна и реальной пользы для пользователей.
