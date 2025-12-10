Раскрыта главная опасность конфет с алкоголем

Фото: Getty Images/alpaksoy

Главная угроза – не конфеты, а доступность спиртного

Нарколог и психиатр, главврач частной клиники Василий Шуров, предостерег от популярного новогоднего лакомства — конфет с алкогольной начинкой. По его словам, самая серьезная опасность этих сладостей заключается не в самом алкоголе, а в том, что они формируют у подростков и молодежи положительное отношение к спиртному.

«Конфеты с крепким алкоголем сами по себе не основная проблема»

Шуров подчеркнул, что конфеты с ликером или коньяком создают лишь дополнительный маркетинговый шум. «Это про массовость, про маркетплейсы, про постоянный информационный шум», — отметил эксперт в беседе с RT. По его мнению, важно обращать внимание на реальную проблему: свободную доступность алкоголя в магазинах, которая представляет куда большую угрозу для подростков.

Подростки активно закупают алко-сладости

Telegram-канал Baza сообщил, что в преддверии праздников подростки активно скупают конфеты с ликером и коньяком. Лакомства легко пронести на любые мероприятия, а содержание алкоголя в одной шоколадной емкости порой достигает половины рюмки, что делает сладость не такой уж безобидной.

Почему сладкая форма опасна

Специалист объясняет, что сладкая оболочка делает алкоголь более привлекательным, особенно для молодых людей, которые раньше могли не пробовать спиртное. Это формирует психологический барьер к алкоголю и снижает осторожность при его употреблении.

Вывод нарколога

Василий Шуров призывает родителей и общество не сосредотачиваться только на конфетах с алкоголем, а задуматься о доступности спиртного в целом. Именно свободная продажа алкогольных напитков представляет наибольшую опасность для подростков, и борьба с этим явлением куда эффективнее любых запретов на сладости с начинкой.