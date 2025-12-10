18+
10.12.2025, 12:19

Шура назвал Новый год в тюремной камере лучшим в жизни праздником

Новости Мира 0 466

Популярный российский артист Шура рассказал о самом запоминающемся Новом году в своей жизни. Как выяснилось, празднование не всегда проходило в уютной обстановке: однажды певец встретил Новый год… в тюремной камере. Подробностями он поделился в интервью «Общественной службе новостей», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru

Необычное попадание в полицейский участок

Шура признался, что новогодние праздники часто становятся для него источником неожиданных историй. Одна из таких произошла, когда артист перебрал с алкоголем и… упал в яму. Из-за экстравагантного внешнего вида прибывшие полицейские не сразу узнали знаменитость и доставили его в отделение.

Камера и неожиданный концерт

В отделении Шура оказался в камере, где уже находились бездомные. Как только они узнали певца, начался настоящий мини-концерт:

«Ой, они так обрадовались и начали петь все мои песни! Оказалось, что они смотрели мои клипы по телевизору и знали весь мой репертуар», — поделился артист.

По словам Шуры, этот неожиданный новогодний опыт произвел на него сильное впечатление. Артист даже назвал эту ночь лучшей в своей жизни, несмотря на необычные обстоятельства.

Итог

Этот случай показывает, что Новый год способен удивлять даже самых известных людей. Иногда праздник приходит туда, где его меньше всего ожидаешь — и делает момент по-настоящему незабываемым.

