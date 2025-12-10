Ухо на ноге: китаянка пять месяцев носила орган на стопе ради восстановления

В провинции Шаньдун (Китай) женщина получила необычную травму на работе: волосы запутались в механизме оборудования, что привело к отрыванию левого уха, части кожи головы и участка кожи лица. Хотя жизни пациентки ничего не угрожало, повреждения были настолько серьезными, что потребовалась сложная реконструктивная операция, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

Временная «пересадка» на стопу

Немедленно вернуть ухо на голову оказалось невозможно — кровеносные сосуды были слишком повреждены. Хирурги приняли нестандартное решение: временно пересадить орган на стопу. Кожа на ноге подходила по толщине, а сосуды максимально соответствовали ушным по диаметру, что дало шанс на последующее успешное восстановление.

Микрохирургия как искусство

Операция длилась около 10 часов. Микрохирурги соединяли сосуды диаметром менее 0,3 мм, используя инструменты тоньше человеческого волоса. Первые дни были критическими: кровоток был нестабильным, и каждая минута была важна. Постепенно ухо приобрело нормальный цвет и начало «приживаться».

Жизнь с ухом на ноге

Пять месяцев женщина носила пересаженный орган на стопе. Чтобы не повредить его, она выбирала только свободную обувь и много ходила, стимулируя кровоснабжение. Параллельно кожа на голове готовилась к финальному этапу операции, постепенно восстанавливаясь.

Финальная операция и сложная реконструкция

В октябре 2025 года состоялась заключительная операция. Хирурги под микроскопом расслаивали ткани на голове, чтобы соединить поврежденные сосуды и нервы с ухом. Эта часть работы была самой сложной: специалисты аккуратно восстанавливали естественные каналы для кровоснабжения и иннервации органа, чтобы вернуть женщине полноценное ухо.