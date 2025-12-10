18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 13:50

Ухо на ноге: китаянка пять месяцев носила орган на стопе ради восстановления

Новости Мира 0 407

В провинции Шаньдун (Китай) женщина получила необычную травму на работе: волосы запутались в механизме оборудования, что привело к отрыванию левого уха, части кожи головы и участка кожи лица. Хотя жизни пациентки ничего не угрожало, повреждения были настолько серьезными, что потребовалась сложная реконструктивная операция, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Временная «пересадка» на стопу

Немедленно вернуть ухо на голову оказалось невозможно — кровеносные сосуды были слишком повреждены. Хирурги приняли нестандартное решение: временно пересадить орган на стопу. Кожа на ноге подходила по толщине, а сосуды максимально соответствовали ушным по диаметру, что дало шанс на последующее успешное восстановление.

Микрохирургия как искусство

Операция длилась около 10 часов. Микрохирурги соединяли сосуды диаметром менее 0,3 мм, используя инструменты тоньше человеческого волоса. Первые дни были критическими: кровоток был нестабильным, и каждая минута была важна. Постепенно ухо приобрело нормальный цвет и начало «приживаться».

Жизнь с ухом на ноге

Пять месяцев женщина носила пересаженный орган на стопе. Чтобы не повредить его, она выбирала только свободную обувь и много ходила, стимулируя кровоснабжение. Параллельно кожа на голове готовилась к финальному этапу операции, постепенно восстанавливаясь.

Финальная операция и сложная реконструкция

В октябре 2025 года состоялась заключительная операция. Хирурги под микроскопом расслаивали ткани на голове, чтобы соединить поврежденные сосуды и нервы с ухом. Эта часть работы была самой сложной: специалисты аккуратно восстанавливали естественные каналы для кровоснабжения и иннервации органа, чтобы вернуть женщине полноценное ухо.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь