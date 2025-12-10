Неожиданный «сигнал кожи»: как тело предупреждает о диабете задолго до анализов

Исследования показывают, что некоторые изменения на коже могут стать ранним маркером сахарного диабета — заболевания, которое часто обнаруживают слишком поздно. Испанский эндокринолог Лариса Фигейредо рассказала Metropoles о том, на что стоит обратить внимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Потемнение кожи — не всегда грязь

Многие люди замечают темные участки на шее или подмышками и списывают это на недостаточную гигиену. Однако, как отмечает Фигейредо, если пигментация не исчезает после тщательного мытья или даже пилинга, это повод задуматься о здоровье.

Такой симптом называется акантоз и возникает из-за избытка глюкозы в крови и снижения чувствительности тканей к инсулину. При этом изменения кожи могут появляться не только на шее и подмышках, но и в паховой области, на локтевых сгибах и под грудью.

Ранняя подсказка организма

По словам эндокринолога, изменения кожи могут проявляться на самых ранних стадиях диабета, когда другие симптомы еще не выражены. Обнаружив акантоз, многие пациенты могут предотвратить прогрессирование болезни, если обратятся к врачу вовремя.

Другие «тихие» сигналы диабета

Помимо потемнения кожи, есть и другие ранние признаки заболевания:

Повышенная жажда , особенно ночью;

Частое мочеиспускание , которое становится заметным даже без усиленного питья;

Постоянная усталость, не проходящая даже после полноценного сна.

Все эти симптомы связаны с высоким уровнем сахара в крови и нарушением работы множества систем организма.

Почему важно реагировать сразу

Фигейредо подчеркивает: внезапная пигментация кожи — не косметический дефект, а сигнал организма о нарушении обмена веществ. Ранняя диагностика позволяет:

замедлить развитие диабета;

снизить риск осложнений, таких как проблемы с почками, глазами и сердечно-сосудистой системой;

скорректировать питание и образ жизни до значительного ухудшения состояния.

Итог

Не игнорируйте изменения кожи, которые кажутся вам «незначительными». Иногда тело подает сигналы заранее, еще до того, как анализ крови покажет высокий сахар. Ранняя реакция может стать ключом к долгой и здоровой жизни без осложнений диабета.