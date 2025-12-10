18+
10.12.2025, 16:15

«По-тихому»: Путин сам водит машину в Москве и очень недоволен курьерами

Новости Мира 0 525

Владимир Путин иногда перемещается по Москве самостоятельно — без кортежа, мигалок и перекрытия дорог. Такие поездки позволяют президенту видеть город глазами обычного водителя и замечать реальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что во время таких поездок глава государства сам управляет автомобилем, и дорожные службы не всегда создают ему спецусловия.

Курьеры на тротуарах вызывают недовольство

На заседании Совета по правам человека 9 декабря Путин прокомментировал жалобы жителей Москвы на курьеров, которые передвигаются по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах с высокой скоростью.

Президент отметил опасность таких поездок для пешеходов:

«Если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода в 30-40 км/час несется нечто тяжелое, упакованное под крышей, это представляет угрозу. Местные и региональные власти должны разобраться с этим, в том числе с помощью МВД».

Путин пообещал дать соответствующие поручения для решения проблемы уже в ближайшее время.

Опытный водитель с 50-летним стажем

Путин — опытный водитель с более чем полувековым стажем. Первый его автомобиль был «Запорожец», затем он управлял «Жигулями», «Волгой», различными моделями Lada (Kalina, Vesta, Aura) и представительским Aurus.

Не ограничиваясь легковыми машинами, президент осваивал и крупную спецтехнику. 15 мая 2018 года он проехал на «КамАЗе» 19 километров по Крымскому мосту во время торжественного открытия автомобильной части, управляя колонной спецтехники.

Знаковые моменты за рулем

  • 2010 год — поездка по трассе Хабаровск — Чита на ярко-желтой Lada Kalina в качестве премьер-министра для проверки дороги и автомобиля.

  • 2011 год — презентация Lada Granta в Тольятти: осмотр багажника, попытки завести автомобиль и общение с журналистами.

  • 2017 год — Mercedes-Benz ML в Карелии: поездка в монастырь с сотрудником службы безопасности на заднем сиденье.

  • 2019 год — участие в открытии завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Эти события показывают, что президент не просто «ездит по столице», а активно интересуется автомобильной сферой, дорожной инфраструктурой и безопасностью движения.

Вывод

Личные поездки Путина без кортежа стали не только демонстрацией водительского опыта, но и способом видеть повседневные проблемы граждан. Особое внимание он уделяет курьерам на тротуарах, чьи быстрые передвижения создают риск для пешеходов. По словам президента, ситуация будет урегулирована с участием местных властей и МВД.

