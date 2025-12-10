18+
10.12.2025, 17:23

Мини-хищник по цене спорткара: почему Ашера остаётся самой дорогой кошкой в мире

Новости Мира

В мире элитных питомцев некоторые кошки по стоимости сопоставимы с люксовыми автомобилями. Абсолютным лидером здесь считается порода Ашера — результат сложной селекции, в которой использовались африканский сервел и домашние кошки. Цена такого котёнка у заводчиков может достигать 125 тысяч долларов, что ставит Ашеру в один ряд с автомобилями класса Lamborghini, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Экзотическая внешность и интеллект

Главный фактор высокой стоимости — по-настоящему уникальная внешность. Ашера выглядит как уменьшенная версия дикого хищника: выразительные пятна, длинные лапы и утончённая пластика делают её похожей на грациозного мини-леопарда. При этом характер у породы спокойный и ориентированный на человека.

Владельцы отмечают ум, игривость и редкое поведение: о кошке нередко говорят как о «питомце с собачьим характером» — она лучше обучается, чем большинство домашних пород, и активно взаимодействует с хозяином.

Престиж и статусность породы

Экзотическая внешность и дефицит делают Ашеру не просто питомцем, а элементом статуса. Такие животные встречаются крайне редко, поэтому их часто покупают коллекционеры, владельцы дорогих частных домов и любители всего уникального. Наличие Ашеры становится показателем эксклюзивности, чем и объясняется высокий спрос.

Научная работа и дорогая селекция

За роскошной внешностью стоит серьёзный труд генетиков. Создание и поддержание породы требует:

  • тщательного отбора производителей;

  • контроля за генетической совместимостью;

  • проведения исследований для исключения наследственных проблем;

  • значительных затрат на содержание элитных питомников.

Именно дорогостоящая селекция и ограниченное количество котят ежегодно формируют рекордную цену.

Какую конкуренцию создают другие дорогие породы

Несмотря на популярность редких кошек, пока ни одна порода не приблизилась к стоимости Ашеры.

На рынке элитных котят ценовой рейтинг выглядит так:

  • Саванна — от 20 до 50 тысяч долларов, занимает второе место по стоимости.

  • Бенгальские кошки — эффектные и популярные, но их цена редко превышает 10 тысяч долларов.

Таким образом, Ашера остаётся вне конкуренции в премиальном сегменте.

Инвестиция, требующая ответственности

Эксперты отмечают: покупка такой кошки — это не просто желание выделиться. Приобретение Ашеры становится своеобразной инвестицией, ведь стоимость питомца растёт по мере роста спроса на редкие породы.

Однако содержание элитной кошки требует от владельца:

  • специальных условий;

  • качественного питания;

  • регулярных ветеринарных осмотров;

  • готовности к дополнительным финансовым расходам.

Поэтому позволить себе Ашеру могут далеко не все. Но для коллекционеров и поклонников экзотических животных такая покупка становится не столько прихотью, сколько частью образа жизни.

