Семеро студентов баловались наркотиками и не проснулись после вечеринки

Семеро студентов Провиденс-колледжа в штате Род-Айленд оказались на грани смерти после вечеринки за пределами кампуса. По информации Fox News , причиной массового отравления стал фентанил — сильнодействующий опиоид, который иногда сравнивают с ядом из-за его высокой токсичности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com

Экстренный вызов и спасение

Полиция была вызвана на место происшествия, когда во дворе дома были обнаружены четыре человека без сознания. В общей сложности передозировку получили семеро студентов. Пострадавшим ввели препарат Наркан (налоксон), который нейтрализует действие опиоидов, после чего их доставили в больницу. Благодаря своевременной медицинской помощи все вернулись в сознание.

Обследование и аресты

После инцидента офицеры провели обыск в доме предполагаемых наркодилеров. У подозреваемых изъяли около 20 граммов фентанила, $1700 наличными и пять единиц оружия. Любопытно, что ни один из троих арестованных не является студентом колледжа, однако, как утверждает полиция, они могли поставлять наркотики учащимся.

Колледж начинает собственное расследование

Руководство Провиденс-колледжа заявило о запуске внутреннего расследования по факту инцидента. Цель — понять, как наркотики попали к студентам и предотвратить подобные случаи в будущем.

Опасность современных вечеринок

Случай в Провиденсе — тревожное напоминание о растущей угрозе сильнодействующих наркотиков среди молодежи. Эксперты предупреждают: даже небольшие дозы фентанила могут быть смертельными, а риск передозировки увеличивается на студенческих вечеринках, где контроль отсутствует.