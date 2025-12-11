18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.12.2025, 20:07

WhatsApp и Telegram ввели изменения для всех пользователей

Новости Мира 0 349

Мировые лидеры в сфере обмена сообщениями — WhatsApp и Telegram — обновляют свои платформы, внедряя новые функции и ограничения. Все изменения направлены на повышение безопасности, удобства и контроля пользователей. Эксперты уже дали свои рекомендации по использованию новых возможностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Primpress.

Фотто: infolada.ru
Фотто: infolada.ru

WhatsApp: меньше пересылок, больше приватности

WhatsApp вводит ряд ограничений, чтобы защитить пользователей от спама и дезинформации:

  • Ограничение пересылки сообщений: теперь одно сообщение можно переслать максимум 5 раз вместо прежних 20.

  • Борьба с автоматическими ботами: усиливаются меры по блокировке автоматизированных аккаунтов и спам-сервисов.

  • Приватность на новом уровне: теперь информация о статусе и профиле доступна только тем, кто есть в ваших контактах.

Новые возможности WhatsApp

Кроме ограничений, платформа предлагает расширенные функции:

  • Продвинутая приватность: возможность скрывать статус "онлайн", "последнее посещение" и фото профиля от отдельных контактов.

  • Видеозвонки с большим числом участников: теперь до 50 человек могут общаться одновременно.

  • Интеграция с бизнес-сервисами: расширенные инструменты автоматизации, аналитики и ответов для компаний.

  • Темная тема и новые стикеры: улучшенная визуализация и свежие стили для оформления чатов.

Telegram: контроль над каналами и голосовыми чатами

Telegram также усиливает меры по безопасности и расширяет функционал:

  • Ограничение массовых рассылок: уменьшение числа сообщений в группах и каналах для борьбы с фишингом и спамом.

  • Блокировка анонимных ботов: строгий контроль за автоматизированными сервисами.

  • Ограничения на пересылку сообщений: аналогично WhatsApp, чтобы снизить распространение фейков.

Новые возможности Telegram

  • Гибкие настройки приватности: скрытие номера телефона и контроль видимости аккаунта по различным параметрам.

  • Голосовые чаты с до 1000 участников: масштабные обсуждения становятся проще.

  • Расширенные функции каналов и ботов: новые инструменты для администраторов, автоматизация и аналитика.

  • Редактирование сообщений без ограничений: возможность исправлять отправленные сообщения в любое время.

Советы для пользователей

Чтобы эффективно пользоваться новыми функциями и избежать проблем:

  1. Обновляйте приложения вовремя: новые возможности работают только с последними версиями.

  2. Настраивайте приватность: используйте расширенные опции, чтобы контролировать, кто видит ваши данные.

  3. Следите за пересылками: учитывайте новые лимиты, чтобы не столкнуться с блокировками.

  4. Используйте ботов и автоматизацию: особенно в Telegram, где новые инструменты повышают продуктивность.

  5. Будьте в курсе обновлений: разработчики постоянно внедряют новые функции — полезно отслеживать новости.

