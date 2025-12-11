WhatsApp и Telegram ввели изменения для всех пользователей

Мировые лидеры в сфере обмена сообщениями — WhatsApp и Telegram — обновляют свои платформы, внедряя новые функции и ограничения. Все изменения направлены на повышение безопасности, удобства и контроля пользователей. Эксперты уже дали свои рекомендации по использованию новых возможностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Primpress.
WhatsApp вводит ряд ограничений, чтобы защитить пользователей от спама и дезинформации:
Ограничение пересылки сообщений: теперь одно сообщение можно переслать максимум 5 раз вместо прежних 20.
Борьба с автоматическими ботами: усиливаются меры по блокировке автоматизированных аккаунтов и спам-сервисов.
Приватность на новом уровне: теперь информация о статусе и профиле доступна только тем, кто есть в ваших контактах.
Кроме ограничений, платформа предлагает расширенные функции:
Продвинутая приватность: возможность скрывать статус "онлайн", "последнее посещение" и фото профиля от отдельных контактов.
Видеозвонки с большим числом участников: теперь до 50 человек могут общаться одновременно.
Интеграция с бизнес-сервисами: расширенные инструменты автоматизации, аналитики и ответов для компаний.
Темная тема и новые стикеры: улучшенная визуализация и свежие стили для оформления чатов.
Telegram также усиливает меры по безопасности и расширяет функционал:
Ограничение массовых рассылок: уменьшение числа сообщений в группах и каналах для борьбы с фишингом и спамом.
Блокировка анонимных ботов: строгий контроль за автоматизированными сервисами.
Ограничения на пересылку сообщений: аналогично WhatsApp, чтобы снизить распространение фейков.
Гибкие настройки приватности: скрытие номера телефона и контроль видимости аккаунта по различным параметрам.
Голосовые чаты с до 1000 участников: масштабные обсуждения становятся проще.
Расширенные функции каналов и ботов: новые инструменты для администраторов, автоматизация и аналитика.
Редактирование сообщений без ограничений: возможность исправлять отправленные сообщения в любое время.
Чтобы эффективно пользоваться новыми функциями и избежать проблем:
Обновляйте приложения вовремя: новые возможности работают только с последними версиями.
Настраивайте приватность: используйте расширенные опции, чтобы контролировать, кто видит ваши данные.
Следите за пересылками: учитывайте новые лимиты, чтобы не столкнуться с блокировками.
Используйте ботов и автоматизацию: особенно в Telegram, где новые инструменты повышают продуктивность.
Будьте в курсе обновлений: разработчики постоянно внедряют новые функции — полезно отслеживать новости.
