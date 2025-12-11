Привычка постоянно грызть семечки зубами оказалась опасной

Многие считают привычку грызть семечки безобидной, но стоматологи предупреждают: она опасна не только для эмали, но и для десен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Почему эмаль страдает

Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей из «СМ-Стоматология» объясняет: «Эмаль — самая твердая ткань в организме человека, но она рассчитана на равномерную жевательную нагрузку, а не на точечное давление твердых предметов».

При регулярном раскусывании семечек нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края зуба. Со временем это приводит к микротрещинам, а затем — к появлению дефектов в виде треугольников на режущем крае.

Такие повреждения могут затрагивать не только эмаль, но и дентин. Последствия — повышенная чувствительность зубов к горячему, холодному, кислому, сладкому, а иногда даже к холодному воздуху на улице.

Опасность для пломб, коронок и виниров

Привычка грызть семечки особенно рискованна для людей с искусственными зубными конструкциями.

Пломбы менее прочны, чем натуральная зубная ткань, и могут вылететь.

Коронки и виниры хоть и надежны, но не рассчитаны на точечную нагрузку — на них появляются сколы.

Черношей отмечает: «Пациенты часто сталкиваются с повреждениями пломб и коронок именно из-за регулярного раскусывания семечек».

Вред для десен

Семечковая оболочка способна травмировать мягкие ткани десен, вызывая воспаление. Острые кусочки шелухи легко забиваются в десневые карманы, создавая благоприятную среду для бактерий.

Последствия:

Повышенный риск гингивита и пародонтита

Усиление воспалительных процессов

Семечки и кариес

Регулярное употребление семечек стимулирует образование зубного налета:

Мелкие частицы застревают между зубами

Масло из семечек создает среду для размножения бактерий

Если уход за полостью рта недостаточный, это ускоряет развитие кариеса, неприятного запаха изо рта и воспалений.

Как снизить риски

Черношей рекомендует: «Если отказаться от семечек полностью сложно, употребляйте их уже очищенными, а не грызите зубами». Такой подход значительно снижает нагрузку на эмаль и минимизирует повреждения десен.