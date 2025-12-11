18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 07:33

Привычка постоянно грызть семечки зубами оказалась опасной

Новости Мира 0 378

Многие считают привычку грызть семечки безобидной, но стоматологи предупреждают: она опасна не только для эмали, но и для десен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Почему эмаль страдает

Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей из «СМ-Стоматология» объясняет: «Эмаль — самая твердая ткань в организме человека, но она рассчитана на равномерную жевательную нагрузку, а не на точечное давление твердых предметов».

При регулярном раскусывании семечек нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края зуба. Со временем это приводит к микротрещинам, а затем — к появлению дефектов в виде треугольников на режущем крае.

Такие повреждения могут затрагивать не только эмаль, но и дентин. Последствия — повышенная чувствительность зубов к горячему, холодному, кислому, сладкому, а иногда даже к холодному воздуху на улице.

Опасность для пломб, коронок и виниров

Привычка грызть семечки особенно рискованна для людей с искусственными зубными конструкциями.

  • Пломбы менее прочны, чем натуральная зубная ткань, и могут вылететь.

  • Коронки и виниры хоть и надежны, но не рассчитаны на точечную нагрузку — на них появляются сколы.

Черношей отмечает: «Пациенты часто сталкиваются с повреждениями пломб и коронок именно из-за регулярного раскусывания семечек».

Вред для десен

Семечковая оболочка способна травмировать мягкие ткани десен, вызывая воспаление. Острые кусочки шелухи легко забиваются в десневые карманы, создавая благоприятную среду для бактерий.

Последствия:

  • Повышенный риск гингивита и пародонтита

  • Усиление воспалительных процессов

Семечки и кариес

Регулярное употребление семечек стимулирует образование зубного налета:

  • Мелкие частицы застревают между зубами

  • Масло из семечек создает среду для размножения бактерий

Если уход за полостью рта недостаточный, это ускоряет развитие кариеса, неприятного запаха изо рта и воспалений.

Как снизить риски

Черношей рекомендует: «Если отказаться от семечек полностью сложно, употребляйте их уже очищенными, а не грызите зубами». Такой подход значительно снижает нагрузку на эмаль и минимизирует повреждения десен.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь