18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 07:47

В США будут проверять страницы туристов в соцсетях при въезде в страну — СМИ

Новости Мира 0 386

Администрация президента Дональда Трампа разрабатывает радикальное нововведение для иностранцев, посещающих США. Согласно опубликованному проекту в Федеральном реестре, все туристы, въезжающие в страну, могут столкнуться с требованием предоставить историю своих аккаунтов в социальных сетях за последние пять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эта мера призвана усилить контроль над иностранными посетителями и потенциально расширяет возможности федеральных служб по проверке информации о людях, прибывающих на территорию США.

Кого коснётся проверка

По информации Таможенной и пограничной службы США, нововведение будет касаться всех въезжающих, включая тех, кто сейчас может посещать страну без визы. В первую очередь это жители Великобритании и Германии, которые пользуются электронной системой разрешения на поездку (ESTA) вместо обычной визы.

Таким образом, даже краткосрочные туристы, бизнес-посетители или участники конференций окажутся под повышенным вниманием американских властей.

Какие данные будут запрашивать

Помимо истории публикаций и активности в социальных сетях, ведомство планирует собирать:

  • Адреса электронной почты, использовавшиеся в последние пять лет;

  • Номера телефонов за тот же период;

  • Информацию о членах семьи и близких родственниках;

По сути, это расширяет традиционные иммиграционные проверки до уровня детальной цифровой биографии иностранца.

Потенциальные последствия

Эксперты уже отмечают, что нововведение может вызвать волну обсуждений по поводу прав на приватность и свободу передвижения. Туристы, привыкшие к более свободной системе визовых требований, столкнутся с необходимостью раскрывать значительную часть своей личной цифровой жизни.

Также остаётся открытым вопрос о том, как власти будут использовать собранные данные и насколько они будут защищены от утечек.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь