В США будут проверять страницы туристов в соцсетях при въезде в страну — СМИ

Администрация президента Дональда Трампа разрабатывает радикальное нововведение для иностранцев, посещающих США. Согласно опубликованному проекту в Федеральном реестре , все туристы, въезжающие в страну, могут столкнуться с требованием предоставить историю своих аккаунтов в социальных сетях за последние пять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Эта мера призвана усилить контроль над иностранными посетителями и потенциально расширяет возможности федеральных служб по проверке информации о людях, прибывающих на территорию США.

Кого коснётся проверка

По информации Таможенной и пограничной службы США, нововведение будет касаться всех въезжающих, включая тех, кто сейчас может посещать страну без визы. В первую очередь это жители Великобритании и Германии, которые пользуются электронной системой разрешения на поездку (ESTA) вместо обычной визы.

Таким образом, даже краткосрочные туристы, бизнес-посетители или участники конференций окажутся под повышенным вниманием американских властей.

Какие данные будут запрашивать

Помимо истории публикаций и активности в социальных сетях, ведомство планирует собирать:

Адреса электронной почты, использовавшиеся в последние пять лет;

Номера телефонов за тот же период;

Информацию о членах семьи и близких родственниках;

По сути, это расширяет традиционные иммиграционные проверки до уровня детальной цифровой биографии иностранца.

Потенциальные последствия

Эксперты уже отмечают, что нововведение может вызвать волну обсуждений по поводу прав на приватность и свободу передвижения. Туристы, привыкшие к более свободной системе визовых требований, столкнутся с необходимостью раскрывать значительную часть своей личной цифровой жизни.

Также остаётся открытым вопрос о том, как власти будут использовать собранные данные и насколько они будут защищены от утечек.