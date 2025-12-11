18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.12.2025, 16:05

Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

Новости Мира

Победителем престижного конкурса Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 стала фотография детеныша гориллы из Руанды под названием «Дай пять». Автор снимка — британский фотограф Марк Мет Коэн, который вместе с коллегами отправился в горы Вирунга с надеждой заснять диких горилл в их естественной среде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards / Mark Meth Cohn
Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards / Mark Meth Cohn

Как родился знаменитый кадр

По словам Коэна, они наткнулись на семью приматов, известную как Амахоро, на небольшой поляне. Пока взрослые спокойно собирали пищу, детеныши активно играли, демонстрируя невероятную подвижность и акробатические навыки. Один из малышей особенно выделялся: он кружился, кувыркался и высоко выбрасывал ноги, словно пытаясь показать свой талант всему миру.

«Наблюдать за этими приматами было истинным удовольствием. Мне удалось на фотографии передать всю игривость и задор детеныша», — поделился Коэн.

Рекордное количество участников

Конкурс 2025 года побил все рекорды: на рассмотрение судей поступило более 10 тысяч снимков из 109 стран. Это делает нынешний год самым массовым в истории соревнования, подчеркивая растущую популярность юмористической фотографии дикой природы.

Вдохновение и радость для всех

Фотографии, подобные «Дай пять», не только вызывают смех, но и напоминают о красоте и непредсказуемости дикой природы. В мире, полном стрессов и проблем, такие кадры помогают людям улыбнуться и почувствовать близость к животным, демонстрируя, что природа может быть не только удивительной, но и по-настоящему смешной.

